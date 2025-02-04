Як пасажири можуть стати причиною штрафу для водія: яка сума

Водії зобов'язаний не тільки пристібатися, а й переконатися, що всі пасажири в салоні використовують ремені безпеки.

В Україні водії та пасажири можуть отримати штраф за ігнорування ременя безпеки. Якщо водій пристебнутий, а пасажир — ні, обом випишуть штраф по 510 гривень. Якщо ж обидва порушують правила, кермувальник може отримати одразу два штрафи.

Про це повідомило видання UAMOTORS.

Згідно з законом, водій зобов'язаний не тільки пристібатися, а й переконатися, що всі пасажири в салоні використовують ремені безпеки. Це критично важливо, адже в разі аварії непристебнутий пасажир може не тільки серйозно травмуватися, а й зашкодити іншим людям у машині.

Коли ремінь безпеки не обов'язковий?

В Україні є винятки, коли використання ременя не є обов’язковим:

водії та пасажири оперативних і спеціальних транспортних засобів (поліція, швидка допомога тощо);

водії та пасажири таксі;

інструктори під час навчальної їзди;

особи з медичними протипоказаннями (за наявності відповідної довідки).

Штрафи за порушення

В Україні штраф за непристебнутий ремінь безпеки є одним із найнижчих у Європі. Якщо у нас штраф складає лише кілька сотень гривень, то в інших країнах Європи суми значно більші: у Німеччині — від 30 євро, у Франції — від 135 євро, а у Великій Британії штраф може досягати 500 євро.

Водночас щороку сотні людей гинуть або зазнають тяжких травм через ігнорування цього простого, але надзвичайно важливого правила.

Нагадаємо, в поліції водіям нагадали про важливу звичку за кермом.

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