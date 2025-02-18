Як підготувати автомобіль до весни та що водіям потрібно встигнути до кінця лютого

Щоб машина була готова до весняного сезону, варто виконати кілька важливих кроків вже в лютому.

З наближенням весни водії мають замислитися про підготовку своїх машин. Замість того, щоб чекати на тепло, варто почати виконувати необхідні процедури ще в лютому, щоб уникнути проблем з автомобілем.

Про це пише видання Твоя машина.

Мийка

Під час зими на кузові та днищі автомобіля накопичується велика кількість піску, солі, бруду та різних реагентів, які можуть пошкодити лакофарбове покриття і спричинити корозію. Тому важливо ретельно помити автомобіль, позбувшись усіх цих загроз.

Чищення салону

Після зими в салоні і багажнику часто залишається багато сміття та зайвих предметів. Потрібно ретельно прибрати і організувати простір, щоб підготувати автомобіль до весняного сезону.

Перевірка систем, механізмів та рідин

Перевірте справність ключових елементів автомобіля, перевірте освітлення, замініть витратні матеріали, якщо наближається термін їхньої заміни. Особливу увагу варто приділити заміні моторного масла, оскільки через високі навантаження на двигун та перепади температур взимку ресурс мастила втрачається значно швидше. Тому після зими часто рекомендують повністю змінити змащувальний матеріал. Не забудьте також перевірити та підготувати до заміни літню гуму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння карається позбавленням прав до 10 років, але є виняток для деяких водіїв, до яких такі санкції не застосовуються.

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