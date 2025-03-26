Як підготувати автомобіль до весни: експерт назвав обов’язкові процедури

Після зимового періоду бажано ретельно очистити салон та добре відмити кузов.

Сучасний автомобіль не вимагає складної підготовки під час зміни сезону, якщо регулярно проводити його техогляд та міняти оливу. Однак деякі процедури потрібно провести обов’язково.

Поради експерта опублікував сайт newsyou.info.

Як відомо кожному водієві, навесні автомобіль потрібно "перевзути", помінявши зимові шини на літні.

Після зимового періоду бажано ретельно очистити салон та добре відмити кузов від залишків бруду, солі та реагентів.

Також читайте Чому навесні потрібна "прожарка" двигуна і як її правильно робити

Залишки дорожніх реагентів та солі на лакофарбовому покритті сприяють появі корозії. Важливо не лише ретельно вимити кузов, а й оглянути його на наявність сколів та подряпин, своєчасно обробивши пошкоджені ділянки.

Обов’язково потрібно перевірити місце паркування. Плями під автомобілем можуть свідчити про витік моторної оливи, трансмісійної або гальмівної рідини чи антифризу. Важливо визначити джерело проблеми, перевірити рівень усіх технічних рідин та усунути несправність.

Заміна оливи повинна здійснюватися за регламентом пробігу — не раніше і не пізніше, без поспіху та з дотриманням інструкції.

Нагадаємо, раніше досвідчений автомеханік Скотті Кілмер поділився порадою, яка допоможе подовжити ресурс автомобільного двигуна.

Читайте також: