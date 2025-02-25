Як підготувати автомобіль до весни: важливі поради для водіїв

Потрібно звернути увагу на п'ять основних моментів щодо підготовки до весни свого авто.

Хоч зима і завершується, погода все ще може піднести кілька несподіванок. Та весна вже не за горами, тому зараз саме час почати підготовку автомобіля до нових умов. Це не лише питання зовнішнього вигляду вашого авто, а й його технічного стану, що важливо для безпеки.

Про це розповіли експерти видання Автопілот.

Генеральне прибирання автомобіля: Почніть з мийки. Хоча бруд на дорогах з'являється швидко, це не означає, що ваш автомобіль не потребує очищення від зимових реагентів та бруду. Навесні машину слід мити частіше, ніж взимку, щоб зберегти її у хорошому стані.

Порядок у салоні: Почистіть салон автомобіля, ретельно пропилососивши всі поверхні, включаючи оббивку сидінь. Пластикові частини також варто протерти. Не забудьте звернути увагу на килимки — вони найбільше піддаються впливу зимового бруду і вологи.

Оптимізація багажника: Важливо звільнити багажник від зайвих зимових інструментів, зокрема лопати. Це дозволить знизити навантаження на автомобіль і, відповідно, зменшити витрату палива.

Перевірка шин і сезонне перевзування: Важливо перевірити стан шин на наявність пошкоджень і зношеності. Однак із перевзуванням на літню гуму не варто поспішати — краще її ставити, коли температура стабільно піднімається вище +7 градусів.

Контроль двірників: Після зими склоочисники часто потребують перевірки. Переконайтеся, що вони в хорошому стані, і, при необхідності, замініть їх. Чіткий огляд забезпечує безпеку на дорозі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння карається позбавленням прав до 10 років, але є виняток для деяких водіїв, до яких такі санкції не застосовуються.

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