Як подовжити життя двигуна авто: 9 важливих правил

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете значно подовжити ресурс двигуна, уникнути дорогого ремонту та забезпечити стабільну і надійну роботу свого автомобіля.

Власники авто прагнуть, щоб двигун їхньої машини працював якомога довше без дорогого ремонту. Довговічність двигуна безпосередньо залежить від правильного догляду та грамотної експлуатації. Ось дев’ять важливих порад, які допоможуть зберегти мотор у чудовому стані.

Про це пише Ampercar.

Стежте за газорозподільним механізмом (ГРМ)

Однією з головних загроз для двигуна є розсинхронізація колінчастого та розподільного валів. Це може спричинити зіткнення клапанів із поршнями та дорогий капітальний ремонт. Основна причина таких несправностей – зношений ремінь або ланцюг ГРМ. Зубчастий ремінь варто міняти частіше, ніж рекомендує виробник, особливо якщо авто експлуатується у складних умовах. Ланцюги слугують довше, але з часом розтягуються, що може призвести до критичних поламок.

Міняйте свічки запалювання вчасно

Зношені свічки можуть спричинити перебої в роботі двигуна, перевантаження котушки запалювання та вихід з ладу каталізатора. Якщо керамічний ізолятор свічки трісне, його уламки можуть потрапити до циліндрів та пошкодити поршні і клапани. Регулярна заміна свічок допоможе уникнути таких проблем.

Контролюйте стан каталізатора

Руйнування каталізатора може призвести до потрапляння його частинок у двигун, що спричинить прискорене зношування поршневої групи. Це особливо актуально у разі використання неякісного пального. Варто періодично перевіряти каталізатор за допомогою ендоскопії та вчасно реагувати на можливі несправності.

Регулярно замінюйте моторну оливу

Олива відіграє ключову роль у продовженні ресурсу двигуна, тому її потрібно замінювати відповідно до регламенту, а в разі складних умов експлуатації – навіть частіше. Важливо використовувати якісну оливу відповідного класу, щоб захистити внутрішні компоненти мотора від зношування.

Обирайте якісне пальне

Низькоякісне паливо спричиняє утворення нагару, засмічення форсунок і прискорене зношування каталізатора. Щоб уникнути таких проблем, варто заправлятися лише на перевірених АЗС та уникати сумнівних місць.

Уникайте перегрівання

Перегрівання двигуна може значно скоротити його ресурс. Щоб запобігти цьому, регулярно перевіряйте рівень охолоджувальної рідини, стан радіатора та термостата. Якщо температура двигуна піднімається вище норми, необхідно негайно з’ясувати причину та усунути несправність.

Стежте за повітряним фільтром

Забруднений повітряний фільтр обмежує доступ повітря до камери згоряння, що підвищує витрату пального і збільшує навантаження на двигун. Регулярна заміна фільтра допоможе уникнути передчасного зношування мотора та зменшити витрати на пальне.

Дотримуйтеся плавного стилю водіння

Різкі прискорення, часті гальмування та високі оберти двигуна призводять до його передчасного зношування. Плавна їзда не лише подовжує ресурс мотора, а й допомагає економити пальне.

Проводьте регулярну діагностику

Рання діагностика дозволяє виявити потенційні несправності до того, як вони перетворяться на серйозні проблеми. Не ігноруйте сигнал Check Engine та періодично перевіряйте систему запалювання, паливну систему й давачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як можна швидко і назавжди "вбити" двигун авто, і що не слід робити.