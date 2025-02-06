Як подвоїти ресурс двигуна: автомеханіки розкрили правило "трьох секунд"

За словами експертів, до 90% зношення двигуна припадає саме на момент запуску.

Значно зменшити зношення двигуна авто та подовжити його ресурс щонайменше вдвічі допоможе просте, але маловідоме правило "трьох секунд".

Про це повідомляє The Mirror.

Двигун – це ключовий компонент автомобіля, і його справність безпосередньо впливає на загальну експлуатацію транспортного засобу. Тому кожен досвідчений водій прагне подовжити термін його служби. Автомеханіки розповіли про правило "трьох секунд", яке допоможе значно зменшити зношення мотора.

Суть цього правила полягає у тому, щоб не рушати одразу після запуску двигуна. Важливо зачекати кілька секунд, щоб масляний насос встиг рівномірно розподілити мастило по всіх робочих елементах. Це дозволяє зменшити тертя між фрикційними деталями, такими як поршні, клапани, колінчастий і розподільний вали, запобігаючи їхньому надмірному зношенню. За словами експертів, до 90% зношення двигуна припадає саме на момент запуску.

Дотримуючись цього простого правила, можна значно подовжити термін служби мотора. Водночас ефективність цього методу зростає, якщо двигун своєчасно обслуговується і не зазнає надмірних навантажень.

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