Як попередньо перевірити автомобіль перед його купівлею: корисні поради водіям

Найкраще купляти перевірені автомобілі від хазяїна та оминати перекупників.

Кожен автомобіліст стикається з тим, що вже настав час купляти інший автомобіль. Ось ви продали свою ластівку, гроші на руках і починається – купа дзвінків, поїздок і ще більше розчарування. Якщо ви маєте додатковий бюджет на купівлю, тоді можете звернутися до спеціалістів з автопідбору, але коштує така послуга чимало.

Тому, ТСН.Авто підготував для вас найкращі поради, як зробити попередній огляд машини і не втрапити у халепу.

Звісно, ви завжди можете приїхати на СТО і там вам вже допоможуть, але перед цим треба зрозуміти, чи взагалі варто витрачати свій час на таке авто, чим ми зараз і будемо займатись.

Найперше – це загальний зовнішній вигляд. Буває таке, що від автомобіля просто таки “віє” старістю, від такого варіанту краще відмовитись, його можна “реанімувати”, але на це піде багато грошей та часу.

Якщо ззовні авто вам сподобалось, починаємо дивитись більш ретельно. Коли у вас немає вимірювача товщини ЛФП вам потрібно уважно оглянути очима деталі кузова та оцінити їх стан. Якщо деталь фарбована, в 80% ви зможете це побачити. Скоріш за все вона буде відрізнятися за кольором. Далі дивимось на неї під кутом і шукаємо на фарбі невеличкі, так звані риски від шліфовки. Якщо вони є, це означає, що деталь погано виготовили перед фарбуванням або обрали неякісний матеріал і він дав усадку. Також, буває таке, що в лаку можна побачити цяточки, неначе його покололи голками, вони з’являються, коли разом з фарбою з сопла фарбо-пульта вилітає мастило або вода. Подібних дефектів не з заводу бути не може, так ми можемо виявити фарбовані деталі.

Далі оглядаємо салон, якщо ви відчуваєте запах дешевого полірувального засобу, а всі пластикові елементи чорні неначе смола, тоді від вас хочуть щоб сховати. В салоні повинно приємно пахнути та всі елементи мають бути цілими. Перевірте кожну кнопку, адже з роками автомобілі мають все більше функцій, які можуть бути зламаними і найчастіше продавець про це замовчить.

Ось ми дісталися до технічного стану, обов’язково перед тим як виїхати на огляд почитайте про особливості даної моделі, тоді ви відразу будете знати куди дивитись. Найкраще, якщо автомобіль буде холодний, адже саме тоді і з’являється більшість сторонніх звуків. Треба підняти капот і уважно слухати, якщо автомобіль має ланцюговий привід ГРМ і там вже з’явились зношені деталі, тоді ви почуєте неприємне клацання з постукуванням і вже можна розраховувати на досить недешевий ремонт.

Потім, хай автомобіль трохи попрацює на холостому ході і дивлячись назад, натисніть кілька разів на педаль газу. Якщо автомобіль споживає мастило, ви побачите синій дим, а коли в нього потрапляє антифриз, дим буде білий. В автомобілі повинен бути встановлений каталізатор, якщо його немає і продавець розповідає, що так краще – не слухайте його. Він його вирізав, тому що автомобіль перестав нормально їхати і скоріше за все він або розсипався або забився, в такому випадку його потрібно вирізати, але на його місце повинні були вварити новий каталізатор, а не просто шматок труби. Без каталізатора система корекції палива не буде нормально працювати, також вихлоп автомобіля звучатиме неприємно і матиме різкий запах бензину. Обов'язково проведіть тест-драйв, для того, щоб відчути як працює коробка передач, вона повинна перемикатися плавно і без усілякого шуму.

Ось ви все перевірили і вам поки автомобіль підходить, тоді збираємось і обов’язково їдемо на профільне СТО, де точно знають, як працювати з таким авто і вже після висновку майстрів вирішуємо, чи купляти авто, або пошукати ще.

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