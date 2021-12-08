Як правильно буксирувати автомобіль: корисні поради водіям

Помилки під час буксирування можуть коштувати водію дуже дорого.

Автомобіліст повинен бути готовим до будь-чого, адже на дорозі бувають дуже різні ситуації. В будь-який момент автомобіль може зламатися і водію доведеться викликати евакуатор чи чіплятися на буксир до іншого авто.

Більшість водіїв роблять це зовсім не правильно і потім мають багато проблем. Тож ТСН.Авто підготував поради, як краще буксирувати авто, щоб нічого не пошкодити та доїхати безпечно.

Найперше – це підготовка до буксирування. На автомобілі, який будуть тягнути повинне, горіти ближнє світло. До нього ще обов’язково вмикаємо “аварійку”. Якщо в автомобіля розрядився акумулятор, або є проблеми з електрикою, тоді на задній частині авто треба закріпити аварійний знак. Трос краще обрати мінімум на 6 метрів, адже коли автомобіль не заводиться – це означає, що можна забути про підсилювач гальм та керма. Чим довший трос тим більше, у вас місця для маневру.

Тепер перейдемо найцікавішого – зачепу троса. Якщо у вас якісний трос з нормальним карабіном, то вам перейматися не варто. Головне знайти місце кріплення для троса. В деяких автомобілях це – спеціальні “вуха”, які приварені до несучої частини авто, а в деяких це спеціальний крюк, який йде у комплекті з машиною та вкручується у сховану різьбу. Але, якщо ви маєте дешевий малотоннажний трос, то найімовірніше він у вас вже порвався. Коли немає іншого вибору, ви можете замість карабіну закріпити його міцним вузлом, якщо звісно ви вмієте його в’язати.

Ще одна деталь, про яку постійно всі забувають – це чимось завантажити натягнутий трос. Це потрібно для того, щоб уразі розриву троса, він не прилетів до вашого автомобіля і не пошкодив кузов. Якщо у вас немає спеціального приладдя, ви можете накинути на трос звичайний килимок чи наприклад, непотрібну куртку. Коли трос трісне, вантаж притисне його до землі і ніхто не постраждає.

Пам’ятайте, коли ви почали рух, трос завжди повинен бути під натяжкою, але робити це потрібно дуже плавно та обережно, щоб на самому початку не залишитись без знаряддя. Якщо не дотримуватись цього правила, ви постійно будете тягнути свого рятівника і рвати йому коробку передач. Також, в результаті сильного ривка можна порвати сам трос та кронштейн.

Будьте завжди на зв’язку. Краще за все, щойно ви розпочали буксирування, зателефонуйте іншому водієві, якщо в машині є система hands-free тоді спілкуйтесь через неї, якщо немає, тоді використовуйте гучний зв’язок. Але ви постійно повинні обмінюватись інформацією, щоб уникнути непередбачуваних неприємностей

Краще звісно, щоб ваш автомобіль ніколи не ламався, але, якщо знадобиться буксирування ви вже, будете знати, що робити.

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