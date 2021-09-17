Як правильно чистити стелю авто і про які тонкощі треба знати: поради водіям

Як правильно чистити стелю авто і про які тонкощі треба знати: поради водіям

З внутрішньою обшивкою потрібно бути обережними.

Багато автомобілістів не стежать за чистотою стелі автомобіля. А вона поглинає пил і дим, і може неприємно пахнути протягом днів та тижнів.

Відповідно за внутрішньою обшивкою треба стежити. Як повідомляє сайт Novate, вона досить делікатна, тому потрібно бути обережним та використовувати спеціальні засоби для очищення та методи, щоб не пошкодити тканинний матеріал.

Мити стелю гарячою водою та милом не можна. Так оббивка може провиснути та пошкодитися. Вона робиться з м'якого покриття та специфічних в догляді матеріалів, таких як замша, вініл, шкіра або тканина.

З часом вони можуть забруднюватися, тріскатися та втрачати забарвлення. Останнє є знаком, що варто почати прибирання. Це потрібно робити регулярно, тому що її відновлення може дорого коштувати.

Очищати авто треба на чистій території, яка провітрюється, та для цього знадобляться 1-2 серветки з мікрофібри, щітка з м'якою щетиною та пінистий очищувач. Якщо на стелі дуже старий бруд, беріть і пароочисник.

Точкове очищення буде ефективне під час видалення невеликих забруднень, наприклад, від їжі і напоїв, брудних рук або крапель дощу. Їх можна позбутися вологими серветками.

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Шматочки їжі потрібно прибирати акуратніше, щоб не засунути їх глибше. Також тут може допомогти щітка з м'якою щетиною. Коли щось засохло на стелі, намочіть його чистою теплою водою та потім прибирайте.

Якщо після цих дій ще лишилися плями чи бруд, беріть засіб для чищення. Його треба трохи нанести на кут серветки з мікрофібри, щоб інша її частина лишилася сухою для подальшого використання.

Злегка натиснувши, промокніть уражене місце вологим куточком тканини, почекайте хвилину, потім видаліть зайву вологу сухою частиною серветки. У разі потреби це можна повторити ще раз.

Щоб позбутися старих плям, які не стираються легко, потрібно рівномірно зволожити поверхню безпечним для обшивки миючим засобом. Особливу увагу варто звернути на краї і щілини навколо джерел світла.

Залиште засіб на певний час, який зазначений в інструкції. Потім пляму очистіть щіточкою з м'якою щетиною та протріть нею навколишню поверхню стелі, щоб після висихання вона не виглядала плямистої.

Обшивці треба дати повністю просохнути, на що піде до години часу. Можливо, буде потрібен повтор всіх дій. Деякі плями можуть повністю не очиститися, тому варто постаратися хоча б максимально освітлити їх.

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