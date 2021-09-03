Як правильно експлуатувати та доглядати автомобіль восени: поради водіям

Перевірте склоочисники, фари та тиск у шинах.

Восени погода часто змінюється, тому варто переконатися, чи готовий до цього ваш автомобіль.

Деякі прості дії можуть значно підвищити вашу безпеку під час руху в цій порі року. Тому ТСН.Авто зібрав декілька порад щодо експлуатування та догляду автомобіля.

Дощі падатимуть все частіше, тому потрібна ідеальна робота склоочисників. Якщо вони рухаються ривками або з ними інші проблеми, варто терміново звернутися на СТО.

Також варто перевірити стан пристрою, і в разі зношення його теж варто замінити. Крім того, можна встановити зимові щітки, які призначені для більш суворих умов.

Через вологість та різницю температур скло машини може запотівати. В такому разі переведіть управління потоками повітря в системі обдування автомобіля в режим зовнішньої циркуляції. Крім того, можна відкрити вікна до моменту, доки двигун не прогріється і скло не осушиться гарячим повітрям.

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Салон варто регулярно провітрювати, підтримувати його в сухому стані і періодичну сушити килимки. Вікна можна ще обробити спеціальним гелем проти запіттнівання.

Також потрібно стежити за тиском у шинах. Через коливання температур вони можуть розширюватися і скорочуватися, що призведе до втрати тиску, тому варто бути обачним.

Одразу переходити на зимні колеса не радять. Літні шини мають спеціальні водовідвідні канали, які допоможуть краще рухатися на вологій дорозі. Проте, коли температура буде нижче 7 градусів, вже можна встановлювати зимню гуму.

Крім того, через опади та туман погіршиться видимість на дорозі, тому треба перевірити фари. Вони мають бути чисті, справні та виставлені під потрібним кутом. Це може бути складно, тому варто звернутися до фахівців.

Раніше ми розповідали, як безпечно та правильно їздити восени.

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