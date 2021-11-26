Як правильно експлуатувати та слідкувати за автомобілем у зимовий період: дієві поради для автомобілістів

Автомобіль у зимову пору року потребує додаткової уваги. Дослухайтесь до порад і зима пройде без пригод.

Коли настає зима, за вікном випадає сніг, а на вулиці з'являється мороз, для автомобілістів починаються справжні “Голодні ігри”. Спочатку відшукай у заметі свій автомобіль, потім відкопай його від снігу та спробуй запустити двигун.

Щоб у вас не виникало проблем узимку ТСН.Авто підготував для вас дієві поради з того, як правильно експлуатувати машину в холодну пору року.

- Перевірте колеса. Дуже часто, коли у автомобіля два комплекти гуми на дисках, то власник може власноруч замінити колеса у себе в гаражі та навіть не подивитись на їх стан. Якщо ви не хочете стояти у черзі на шиномонтаж і можете зробити це самі, тоді треба зробити кілька маніпуляцій: оглянути гуму на предмет проколів, гуль та нерівномірного зносу, якщо з цим все добре, йдемо далі. Перевірте тиск, колесо повинне бути накачано по регламенту, не ігноруйте його. Ну і нарешті подивіться, чи не відлетіли балансувальні грузи. Тільки після цього можете перевзувати своє авто та не перейматися.

- Якщо ви подивилися у прогноз погоди та побачили, що температура повітря буде більше ніж -10 треба швидко перевірити свій акумулятор. Можете під’їхати до будь-якого електрика чи магазину з акумуляторами і там спеціальним прибором зможуть подивитись залишкову ємність батареї. Якщо вона маленька ви можете спробувати підзарядити акумулятор, але краще його замінити, адже стояти на холоді та “прикурювати” автомобіль дротами не дуже весело.

- Перевірте комплектацію багажника. Окрім традиційного набору: домкрат, балонний ключ та запаска потрібні ще деякі речі. Наприклад, лопата, якщо автомобіль знесло на узбіччя чи ви просто застрягли на снігу, він допоможе звільнити авто з полону. Каністра з паливом, також у випадку снігової засідки, ви зможете заправити своє авто та відігріватися пічкою, поки не приїде допомога. Щітка для змітання снігу, дроти для акумулятора та трос, ну з цими атрибутами ви точно знайомі.

- Для того, щоб у морози не відірвати ручку дверцят та не пошкодити ущільнювач, треба останній змащувати спеціальним силіконовим мастилом. Воно створить жирну прошарку, яка не замерзне і не дасть дверцятам примерзнути. Але наносити мастило треба обережно, якщо воно потрапить на скло чи дверні панелі, відмити його буде важко.

- Часто таке буває, вам треба відкрити автомобіль, а акумулятор автомобіля розрядився. Не біда, у вас же є ключ, ви його вставляєте у замок, а він не повертається – замерз. Раніше ця проблема була у всіх автомобілістів, адже центрального замка не було, а потрапляти у авто потрібно. Тож людина виходила з будинку з чайником та гарячою водою розморожувала замок. Та зараз все простіше, поки ще тепло, замки дверей треба змазати спеціальною “незамерзайкою”, саме вона витісняє вологу зсередини і буде тримати ваш механізм у робочому стані.

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