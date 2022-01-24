Як правильно обрати зимовий омивач: корисні поради водіям

Головне, щоб омивач мав приємний запах та не замерз при морозі.

Тільки починаються перші морози, водії розпочинають “ритуал” з підмішування зимнього омивача до літнього. Якщо цього не зробити, на вас чекатиме неприємний сюрприз при якому помити забруднене вікно неможливо.

ТСН.Авто підготував для вас поради, як обрати найкращий зимовий омивач.

Найперше запам’ятайте – ніколи не купляйте рідину на трасі. Звісно, ціна там буде дуже приваблива, але воно того не варте. Найчастіше у таких омивачах використовується дуже багато ізопропілового спирту, так він на замерзне, але запах буде такий, що поки ви доїдете можна буде вчадіти.

Та буває таке, що ви придбали омивач в автомагазині чи на заправці, а від нього також тхне як від дідового самогону. Тому уважно читайте склад, якщо омивач зроблено на основі метилового спирту або етанолу, тоді він більш якісний і його можна брати.

Також, дуже важливо, який ароматизатор використав виробник. Якщо омивач якісний, він матиме приємний запах і не буде бити по носі. Та якщо зекономив, то яка б не була гарна упаковка, їздити з ним ви не зможете. Кольори в рідинах можуть бути різними, тому обирайте на свій смак.

Далі, дивимось на його характеристики. Кожен омивач розрахований на певний температурний режим. Якщо ми говоримо про нашу країну, тоді вистачить омивача до -20 градусів. В більш теплі дні до нього можна додати небагато дистильованої води, щоб збільшити кількість рідини. Та уважно читайте, що саме означають цифри на каністрі, більш хитрі виробники називають свій виріб цифрами 40 чи 50 і покупець думає, що купляє рідину, яка витримає сильні морози, але це далеко не так.

Деякі намагаючи зекономити, купляють собі зимовий концентрат і залежно від погоди замішують собі омивач. В деяких випадках так дійсно виходить дешевше, але тут вже кожен для себе обирає чи варто витрачати на це свій час.

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