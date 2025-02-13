Як правильно очищати автомобіль від криги: поради експертів

Експерти дали кілька порад, як не пошкодити авто під час очищення від криги.

Очищення автомобіля від криги без підготовки може призвести до пошкодження кузова, бампера, щіток склоочисника та ущільнювачів. Особливо ризиковано знімати лід різкими рухами.

Про це пише UaMotors.

Експерти рекомендують використовувати м’які щітки та скребки для очищення дверей, ручок і інших поверхонь. Для важкодоступних місць краще застосовувати аксесуари різних форм.Для очищення скла від конденсату корисні мікрофіброві серветки.

"Для прискорення процесу очищення лобового скла та дзеркал від криги варто заздалегідь включити їх обігрів зсередини. Експерт порекомендував додатково використовувати спеціальні добавки для підтримання хорошої видимості. При виборі таких засобів важливо перевірити якість їх розпилення на деталях автомобіля, що замерзли", - йдеться в повідомленні.

Конденсат всередині машини утворюється через підвищену вологість, тому оптимально підтримувати її на рівні 30-45% у зимовий період.

З настанням морозів важливо стежити за станом гумок склоочисників, щоб уникнути їх зледеніння. Якщо двірники не прилягають до скла і залишають розлучення, підвищується ризик їхнього прилипання. В таких випадках краще піднімати їх нагору, а для кращої видимості на дорозі можна розглянути придбання нових, з функцією підігріву.

Що стосується дверей, то якщо вони зледеніли і не відкриваються, експерти радять обережно похитувати їх. Часто причиною примерзання є волога на гумовому ущільнювачі. Для запобігання пошкоджень відкривайте двері плавно, а обробка ущільнювачів силіконовою рідиною допоможе запобігти накопиченню вологи.

Нагадаємо, експерти відповіли, чи шкідливий холостий хід для автомобіля.

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