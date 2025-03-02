Як правильно "перевзувати" авто: поради водіям

Перехід на літню гуму – це не просто сезонна необхідність, а важливий аспект безпеки на дорозі.

Кожен автомобіліст прагне забезпечити безпеку водіння та правильно визначити час для сезонної заміни шин. Важливо встигнути перевзути автомобіль у момент, коли погода вже не змінюється щодня, а характеристики шин залишаються ефективними.

Про це пише NV.

Навіщо міняти шини

Зимові та літні шини мають різні характеристики. Зимові виготовлені з м’якішої гуми, що забезпечує гнучкість у холодну пору, але при підвищенні температури вони швидко зношуються. Літня гума, навпаки, стійкіша до спеки і забезпечує краще зчеплення.

Коли міняти гуму

Літні шини ефективні при температурі від +8°C, тоді як зимові можна використовувати до +10°C. Оптимальний момент для заміни – коли температура стабільно тримається на рівні 6–7°C. У березні часто бувають холоди, тому поспішати не варто.

Законодавство дозволяє використовувати літню гуму з 31 березня по 1 грудня, а шиповану – з 16 квітня по 30 вересня за відсутності зимових умов.

Як самостійно переставити шини на літні

Застосуйте ручне гальмо.

Послабте колісні болти на півоберта, коли автомобіль ще стоїть на землі.

Підніміть автомобіль.

Використовуйте блоки палет, розраховані на вагу автомобіля.

Послабте колеса і повністю відкрутіть колісні болти.

Змастіть колісні болти перед тим, як закручувати їх назад.

Встановіть нові шини.

Зніміть блоки піддонів і опустіть автомобіль.

Перевірте колісні болти динамометричним ключем.

Глибина протектора

Літні шини повинні мати протектор не менше 1,6 мм, але для безпеки рекомендується 3 мм. Шини з більшим протектором краще встановлювати на задню вісь.

Чи можна їздити на зимових шинах влітку

Їзда на зимовій гумі влітку небезпечна, неекономічна та неекологічна. Вони погіршують зчеплення, збільшують гальмівний шлях та швидко зношуються, а також підвищують витрати пального. Літні шини краще адаптовані до спекотної погоди та забезпечують кращу керованість.

Нагадаємо, в Україні змінили деякі правила для водіїв. Нововведення наберуть чинності через шість місяців. Ба більше, нові зміни відбулися та у правилах оформлення ДТП. Своєю чергою, юристи розповіли, як уникнути штрафу за ПДР.

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