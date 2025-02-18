Як правильно прогріти авто на морозі: ці прості дії допоможуть зберегти двигун

Чи варто залишати двигун працювати на холостому ходу?

Під час морозу потрібно дотримуватися правил прогрівання автомобіля.

Про це йдеться у матеріалі NNews.

Правила прогріву авто взимку

Якщо водій буде дотримуватися цих простих правил прогріву автомобіля під час морозу, він збереже ресурс двигуна та забезпечить комфорт у салоні.

Автівки з бензиновими двигунами здатні рушати з місця майже одразу після запуску. Однак у сильний мороз варто дати мотору декілька хвилин для рівномірного розподілу масла по системі змащування. Дизельні двигуни потребують більш тривалого прогріву через особливості роботи пального.

Запустіть двигун і зачекайте 30-60 секунд: масло почне циркулювати, основні деталі мотора змащуватимуться. Особливо це правило важливе, якщо на вудиці холодніше за -10°C.

На морозі не тисніть одразу на газ, адже високі оберти на холодному двигуні можуть призвести до надмірного зносу деталей. спершу слід плавно набрати швидкість після початку руху.

Під час руху слід теж прогрівати авто. Найефективніше це зробити під час їзди на невеликих обертах (до 2500 об/хв), що допоможе всім рідинам швидше досягти робочої температури.

Залишайте машину на парковці капотом до виїзду, що полегшить старт під час морозної погоди.

Стежте за системою охолодження та акумулятором. У мінусову температуру антифриз і масло густішають, а слабкий акумулятор може не впоратися із запуском. Тож слід перевіряти рівень рідин та заряд батареї, щоб уникнути проблем.

Що вбиває двигун на морозі

Зазначимо, що водії із досвідом не рекомендують довго тримати машину на холостому ходу на морозі. Це неефективно та витрачає пальне.

Також не варто різко натискати на педаль газу одразу після старту. І не слід використовувати неякісне або надто густе моторне масло.

Ці правила допоможуть подовжити термін служби двигуна автівки, заощадить пальне та не дозволить вбити двигун під час найхолодніших зимових днів.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що ВР ухвалила закон про заборону проїзду транспорту в заповідниках. Він вже набув чинності. Тож, у разі порушення, водію загрожує штраф.