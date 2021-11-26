Як правильно та безпечно пересуватись на автомобілі узимку: основні поради для водіїв

Як правильно та безпечно пересуватись на автомобілі узимку: основні поради для водіїв

Ці правила перевірені роками і обов'язкові навіть для автомобілістів з великим досвідом.

Для більшості водіїв новачків “зима” – це дуже страшне слово. Адже їздити важче, видимість менша та ще й спробуй зупинити автомобіль у ожеледицю.

Тож ТСН.Авто з’ясував, яких правил треба дотримуватись, щоб на дорозі узимку відчувати себе впевнено.

Найперше – це зимова гума. Так, досить багато людей просто таки ігнорують цей пункт. Вони їздять на літній гумі та сподіваються, що все буде добре. Нагадуємо, дуже важливо використовувати саме зимову гуму. Адже літня гума зберігає свої властивості до +7 градусів, а далі її використання лише на страх та ризик водія. Навіть зношені зимові шини будуть кращі за літні через свою спеціальну будову, якою вона чіпляється за асфальт.

Якщо ваш автомобіль “ночує” під відкритим небом, то перед поїздкою його треба гарно відчистити від снігу. Дуже часто через те, що на вулиці холодно, водії швиденько очищують лише лобове та заднє скло та починають їхати, а сніг відлетить сам. Так ось, він то відлетить, але разом зі снігом там може бути лід і він може спокійно влучити у сусіднє авто. Тож не випробовуйте долю, а просто трошки попрацюйте щіткою.

Якщо на дорозі ожеледиця будьте дуже обережними з екстреним гальмуванням. Звісно сучасні автомобілі оснащено системою ABS, але вона не всесильна, коли колеса блокуються то по слизькій дорозі автомобіль рухається далі, враховуйте це.

Коли ви плануєте їздити бездоріжжям та заїжджати на гори, використовуйте допоміжні ланцюги. Досить нехитрий аксесуар, який непогано б мати в багажнику кожного авто. Ланцюги сильно збільшують прохідність авто по бездоріжжю, зменшують заноси на слизькій дорозі на невеликих швидкостях та допомагають вибратися із заметів.

І завжди слідкуйте за пішоходами. У зимовий час люди закутуються у одяг неначе капуста. Тож багато одягу, шапка чи капюшон та навушники – це головні ваші вороги. Людина може просто не побачити автомобіль і вийти на дорогу. Якщо бачите людину, яка хоче перейти дорогу, краще зупиніться та дочекайтесь поки вона не пройде. Краще витратити зайву хвилину та зі спокійною душею їхати по своїм справам.

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