Як правильно тримати кермо автомобіля: 5 порад для водіїв-початківців

Водій-початківець може неправильно тримати руки на кермі, що призведе до швидкої втоми рук, зниження контролю над автомобілем і навіть до виникнення болю в руках, плечах і шиї.

Щоб уникнути цих проблем, важливо знати, як правильно тримати кермо – читайте у статті Avtosota.

Правильне положення рук на кермі

Правильним вважається розміщення рук на кермі у позиції "10 та 2 години", однак сучасні експерти рекомендують трохи змінити цей підхід. Оптимальною вважається позиція "9 та 3 години". У цій позиції руки перебувають на рівні горизонтальної осі керма, що дозволяє краще контролювати автомобіль та знижує напругу на плечі та шию.

Розслабте кисті та зробіть правильний хват керма

Важливо також контролювати силу хвату. Міцний, напружений хват може призвести до швидкої стомлюваності рук та зап’ясть. Він має бути повним, але не надмірним. Рекомендується уникати міцного хвату, коли пальці стискаються в кулак. Такий хват може створити надмірну напругу в руках і призвести до швидкої втоми. Важливо, щоб пальці були трохи зігнуті, а руки зберігали природне положення.

Регулюйте положення сидіння та керма

Перед початком руху переконайтеся, що сидіння відрегульоване так, щоб ви могли легко дістати до керма та педалей, не напружуючи водночас спину та руки. Сидіння має бути в такій позиції, щоб ваші лікті були злегка зігнуті, коли руки лежать на кермі в положенні "9 і 3 години". Кермо також має бути відрегульоване за висотою та вильотом. Оптимальне положення – коли кермо перебуває на рівні грудей, а не на рівні обличчя. Це забезпечує кращий огляд приладової панелі та мінімізує навантаження на шию та руки.

Часто змінюйте положення рук

Навіть за умови правильного сидіння та оптимального положення рук на кермі згодом може виникати втома, тому рекомендується періодично змінювати положення рук. Наприклад, переміщуйте руки на одну-дві позиції нижче або вище, чергуйте хват однією рукою з дворучним керуванням, але не забувайте повертатися до основної позиції "9 та 3 години" для контролю за автомобілем.

Робіть паузи під час тривалих поїздок

Під час тривалих поїздок важливо робити регулярні зупинки для відпочинку. Що дві години рекомендується зупинятися, щоб розім’ятись, зробити кілька вправ для рук та плечей, а також просто дати очам відпочити від дороги.

Нагадаємо, ми розповідали, чому в Україні складно отримати талон для складання водійських іспитів.

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