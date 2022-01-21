Як правильно зберігати шини: найкращі поради автомобілістам

Багато автолюбителів часто цікавляться тим, як правильно зберігати шини.

Сильні морози або спекотне літо можуть наздогнати нас зненацька, тому треба завжди бути готовим до своєчасної заміни гуми. Це правило буде гарантом вашої безпеки на дорозі.

ТСН.Авто підготував для вас, найкращі поради, як залишити шини після зберігання в ідеальному стані.

Перед тим як зняти шини з дисків, напишіть на них маркером вказівку того, де ця шина стояла. Наприклад, праве переднє колесо — "ПП", а заднє ліве — "ЗЛ" і таке інше. Після певного циклу ці шини можна буде замінити з розрахунку залишкової висоти їх протектора.

Потім треба ретельно очистити шини від піску та бруду, видалити дрібне каміння та гравій. Шини можна вимити та просушити, а потім обробити спеціальною хімією для зберігання гуми. Зберігати самі шини необхідно в сухому, темному і прохолодному місці, захищеному від опадів і вологи.

Уважно перевірте, щоб поруч із місцем зберігання шин не було жодних хімічно активних речовин. Такими хімічно активними речовинами можуть бути: олія, бензин, солярка, а також інші речовини, які можуть негативно вплинути на стан Ваших шин і зменшити термін їх служби.

Якщо шини зберігатимуться на колісних дисках, то вони повинні знаходитися в горизонтальному положенні на рівній горизонтальній площині. Іншим варіантом зберігання шин з дисками є підвішування їх у вертикальному положенні.

Якщо шини планується зберігати окремо від дисків, то класти їх потрібно одне на одну, також підвішувати їх не рекомендується. Найкращим варіантом такого зберігання буде вертикальне положення. При цьому бажано шини обертати вздовж своєї осі кілька разів на місяць, щоб зменшити вплив на них.