Як подовжити термін служби автомобільного акумулятора: поради експерта

Автомобільний акумулятор зазвичай служить 3-5 років, але правильний догляд може подовжити його життя вдвічі. Досвідчений механік ділиться кількома простими рекомендаціями, які допоможуть зберегти батарею в хорошому стані.

Про це повідомило видання Твоя машина.

Основні причини передчасного зношення акумулятора

Однією з найпоширеніших причин швидкого зношення акумулятора є короткі поїздки, коли батарея не встигає повністю зарядитись. Це призводить до поступового зниження його ємності. Особливо це важливо взимку, коли додаткове споживання енергії для обігріву салону та фар збільшує навантаження на батарею.

Для запобігання несправностям варто час від часу виїжджати з міста, де автомобіль здатен розвинути потрібну швидкість. Це не лише сприяє зарядженню акумулятора, але й забезпечує роботу генератора на максимумі.

Як обрати акумулятор

Під час вибору акумулятора для автомобіля важливо звертати увагу на ємність батареї. Акумулятори з більшою ємністю повільніше втрачають заряд і мають довший термін служби, навіть за інтенсивного використання. Однак важливо враховувати не лише ємність, але й специфіку вашого автомобіля.

Поради для подовження терміну служби акумулятора

Регулярне заряджання

Регулярне заряджання акумулятора раз на 4-6 місяців від мережі допомагає відновити заряд, який не можна отримати лише через генератор. Контроль рівня електроліту

Для обслуговуваних акумуляторів необхідно періодично перевіряти рівень електроліту. Якщо він занизький, додайте дистильовану воду. Перевірка напруги

Перевіряйте напругу на виводах акумулятора. Оптимальний рівень — не менше 12 В. Якщо напруга нижча, варто подумати про додаткове зарядження.

Регулярний догляд за акумулятором запобігає виникненню проблем, зокрема зупиненню двигуна або неможливості завести машину в мороз. Правильне використання також допомагає уникнути зламу автомобільної електроніки, яка потребує стабільного джерела живлення.

Зимові поради для догляду за акумулятором

Взимку акумулятор зазнає додаткових навантажень, тому важливо перевірити його стан і зарядити до настання морозів. Також варто вимикати зайві електроприлади, як-от підігрів сидінь чи обігрів заднього скла, коли вони не потрібні.

Нагадаємо, експерт розповів, на якій швидкості авто витрачає найменше палива.

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