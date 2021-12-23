Як швидко та ефективно прибрати лід з автомобіля: дієві поради водіям

Як швидко та ефективно прибрати лід з автомобіля: дієві поради водіям

Ці дієві поради допоможуть звільнити автомобіль з льодової пастки.

Майже кожен водію відома ситуація, коли ввечері залишив автомобіль, а вночі розпочався мокрий сніг та сильний мороз, тож, зранку замість свого улюбленого авто ви знайдете великий льодовик.

ТСН.Авто підготував для вас кілька порад, як швидко вийти з цієї ситуації.

По перше, як би це не було банально – паркувати автомобіль в гаражі або на закритому паркінгу. За таке рішення, ваш автомобіль та його кузов вам обов’язково “подякує”. Які б там не були лайфхаки, проти природи не підеш і очищати автомобіль вам доведеться щоденно.

Якщо перший варіант вам не підходить і біля дому ви знайшли льодовик, якому тільки “Титаніка” не вистачає - треба діяти. Найдієвіший спосіб – це тепла вода. Берете з дому чайник з водою, та потроху починаєте поливати ті місця, які вам потрібні, наприклад, водійські дверцята та вікна. Та пам’ятайте, що вода повинна бути теплою, а не гарячою, адже через різницю температур скло може просто тріснути.

Для того, щоб не бігати з чайником навколо авто, існує спеціальний захист, він дуже схожий на захисну шторку, яку використовують від сонця, але кріпиться вона ззовні авто. Тож вона приймає весь удар на себе, ви просто її знімаєте та їдете по своїм справах.

Можна використати також народний спосіб – заклеїти скло звичайною харчовою плівкою. Перед поїздкою просто її знімаєте у вас чистеньке скло, але треба бути уважним, адже плівка може також сильно замерзнути і нічим вам не допомогти.

Та найпростіший спосіб, це розчистити дверцята, залізти в салон та увімкнути пічку. Поки авто гріється просто піти випити кави чи почистити авто від снігу, але у цього способу є мінус – довго прогрівати автомобіль на холостих обертах небезпечно для двигуна, а щоб автомобіль “розтанув”, часу знадобиться чимало.

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