Як скласти теорію для отримання посвідчення водія без автошколи: Кабмін затвердив порядок

Аби скласти теоретичний іспит, необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС.
Кабінет міністрів затвердив порядок, як українці можуть скласти теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без навчання в автошколі.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
Майбутні водії мають вибір: вивчати правила дорожнього руху в автошколі або самостійно опановувати теорію.
За його словами, аби скласти теоретичний іспит, необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС. З часом така послуга буде доступна і через ЦНАП.
"Важливо, що ці нововведення стосуються і проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю", який реалізується, у тому числі, для наших поранених бійців. Самостійне вивчення теорії зробить процес їхньої підготовки зручнішим", – зазначив Клименко.
Зміни набудуть чинності з дня офіційного оприлюднення.
Нагадаємо, що у липні цього року Верховна Рада дозволила майбутнім водіям вчити теорію самостійно без автошколи.
Читайте також:
- В Україні скасували обмеження на кількість спроб іспиту з водіння: у МВС розповіли подробиці
- Новий закон: яка відповідальність передбачена для автоінструкторів та екзаменаторів
- У "Дії" з’явилася послуга з обміну та відновлення водійського посвідчення: інструкція
- “Запевняв, що змінився на обличчі”: у Рівному чоловік спробував скласти іспит з водіння замість сусіда