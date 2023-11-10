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Як скласти теорію для отримання посвідчення водія без автошколи: Кабмін затвердив порядок

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Як скласти теорію для отримання посвідчення водія без автошколи: Кабмін затвердив порядок

Як здати теорію водіння самостійно / Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Аби скласти теоретичний іспит, необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС.

Кабінет міністрів затвердив порядок, як українці можуть скласти теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без навчання в автошколі.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Майбутні водії мають вибір: вивчати правила дорожнього руху в автошколі або самостійно опановувати теорію.

За його словами, аби скласти теоретичний іспит, необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС. З часом така послуга буде доступна і через ЦНАП.

"Важливо, що ці нововведення стосуються і проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю", який реалізується, у тому числі, для наших поранених бійців. Самостійне вивчення теорії зробить процес їхньої підготовки зручнішим", – зазначив Клименко.

Зміни набудуть чинності з дня офіційного оприлюднення.

Нагадаємо, що у липні цього року Верховна Рада дозволила майбутнім водіям вчити теорію самостійно без автошколи.

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Дата публікації
Перегляди
111
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