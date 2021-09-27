Як у "Формулі-1" покращувався час кола: історія змагання в одній діаграмі

Як у "Формулі-1" покращувався час кола: історія змагання в одній діаграмі

Зміни правил у гонці також уповільнювали проходження треків.

З розвитком технологій боліди "Формули-1" ставали все швидшими. Відповідно за всю історію змінювався і час проходження одного кола.

На YouTube-каналі Driver61 розповіли, як покращувався час з роками. Автори відео склали діаграму, в якій врахували найшвидші кола у кожній гонці кожного сезону.

Driver61

Найкращі поліпшення часу сталися у 1950-х роках, коли автомобілям почали встановлювати двигуни посередині корпусу, наприкінці 1960-х, коли інженери почали проявляти справжню креативність із рішеннями для покращення керованості, та на початку 1970-х з появою більш складної аеродинаміки.

Це зменшило час кола на 10, 11 і 12 секунд відповідно. Інші значні зміни наприкінці 1970-х, середині 1980-х, на початку 1990-х та на початку 2000-х років, покращили час кола на 8, 5, 5 та 4 секунди відповідно.

Після презентації гібридних силових агрегатів V6 у 2014 році круговий час почав ставати дедалі швидшим до цього року, коли акцент був зроблений більше на змаганнях, а не на швидкості.

Зазначається, що не кожна зміна правил пришвидшувала роботу автомобілів. Багато з них вносили для підвищення безпеки, а деякі – для підтримання балансу між учасниками.

Поліпшення безпеки після жахливої ​​аварії Нікі Лауди в 1976 році та смертельної катастрофи Айртона Сенни в 1994 році призвели до того, що час кіл став повільнішим на 2 та 3 секунди відповідно, а зміни, введені в останні роки, призвели до збільшення часу кола на 2-4 секунди.

Також блогери включили в діаграму сині лінії, які представляють найшвидший час кола автомобілів "Формули-2", "Формули-3" та "Формули-4" 2020 року.

Сучасні автомобілі " Формули-4" відповідають швидкості автомобілів "Формули-1" початку 1970-х років, сучасні автомобілі " Формули-3" їдуть так ж швидко, як і автомобілі "Формули-1" початку 1980-х років, а сучасні гонщики "Формули-2" встигають за автомобілями "Формули-1" початку 1990-х років.

Раніше повідомлялося, що у "Формулі-1" відбулася найкоротша гонка в історії.

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