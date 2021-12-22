Як уникнути ДТП на зимовій дорозі: поради водіям від патрульної поліції

Як уникнути ДТП на зимовій дорозі: поради водіям від патрульної поліції

Останнім часом спостерігається снігопад та ожеледиця.

У патрульній поліції розповіли, як уникнути ДТП на зимовій дорозі.

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі відомства.

Так, у повідомленні патрульної поліції сказано:

Не будьте самовпевненими, якщо ваш водійський досвід, стан автомобіля чи погодні умови викликають сумніви — краще скористайтеся громадським транспортом;

Перевірте стан автомобіля: гуму, фари, склоочисники, акумулятор та роботу гальм на відкритому майданчику.

Правоохоронці радять їхати плавно, уникати різких рухів кермом, рівномірно й виважено користуватися педалями, тримати дистанцію і гальмувати завчасно.

"Пам’ятайте про потенційно небезпечні ділянки на зимовій дорозі: перехрестя, нерегульовані пішохідні переходи, зупинки (де транспорт пригальмовує, зупиняється або починає рух), а також мости та естакади, які за низьких температур леденіють", - радять водіям у патрульній поліції.

Також вони радять уважно слідкувати за іншими учасниками руху, передбачати їхні маневри і знижувати швидкість до мінімуму, наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування навчальних установ (школи, дитсадки).

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