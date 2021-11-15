Як уникнути непередбачуваних пригод у ожеледицю на автомобілі: основні поради для водіїв

Як уникнути непередбачуваних пригод у ожеледицю на автомобілі: основні поради для водіїв

Якщо цього дотримуватися, то зима мине без проблем.

Зима близько. Наразі, це не смішний мем з соціальних мереж, а реальний факт. Залишилось ще трохи і наші дороги почне вкривати білою ковдрою під назвою сніг. Для дітей – це радість, веселощі та санчата, а ось для автомобілістів- цілий квест та головна біль.

Адже узимку у вас виникнуть не лише проблеми з постійним розгрібанням снігу та холодним запуском двигуна, а ще з’явиться таке страшне слово, як "ожеледиця".

Тому, ТСН Авто дає водіям основні поради щодо уникнення непередбачуваних пригод у ожеледицю на автомобілі.

коли подорожуєте узимку, ви повинні бути максимально сконцентрованими. Жодног смартфону! Постійно дивіть у всі боки та тримайте таку дистанцію, щоб ви завжди встигли загальмувати;

будьте дуже обережними з екстреним гальмуванням. Адже коли у автомобіля блокуються колеса, він стає повністю некерованим;

коли ви плануєте повертати, робіть це обережно та плавно, якщо ви крутнули кермо, а автомобіль їде прямо, не панікуйте! Вирівняйте колеса та спробуйте ще раз без різких рухів;

якщо вам треба виїхати на гірку, то ви маєте бути готовим до будь чого. Дуже часто водії намагають підкорити перешкоду на великій швидкості і це не вірно. Треба долати гору на знижених передачах і без їх перемикання, з постійною швидкістю, і тоді у вас не буде проблем.

Що робити, якщо автомобіль почало заносити?

задній привід – Забудьте про гальма! Відіжміть педаль газу, а потім швидко повертайте кермо чітко в бік заношення;

передній привід – Тут також не можна тиснути на гальма, а навпаки рівномірно тисніть на газ і колеса повинні випрямити автомобіль;

якщо вам вдалося зірвати повнопривідний автомобіль, то алгоритм дій тут схожий, забуваємо про гальма та потрохи натискаємо на газ.

І найголовніше пам’ятайте правило "трьох Д": Дай Дурню Дорогу, - якщо ви бачите, що автомобіль поруч поводить себе неадекватно, пустіть його уперед, та їдьте по своїм справам.

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