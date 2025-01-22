Як уникнути штрафу в 17 000 гривень: що потрібно знати водіям

Перевіряти наявність необхідних документів у водіїв мають право як поліція, так і співробітники Укртрансбезпеки.

Поліс автоцивілки є обов’язковим документом для кожного водія, за відсутність якого, може бути накладений штраф. Однак для деяких водіїв, зокрема керманичів автобусів, існує необхідність мати ще й поліс індивідуального страхування.

Про це пише Твоя Машина.

Цей документ, який оформлюють водії транспортних підприємств, що займаються регулярними пасажироперевезеннями, не менш важливий для тих, хто здійснює перевезення на громадському транспорті. Керманичі автобусів повинні мати цей документ поряд з ОСЦПВ.

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У разі його відсутності водій може бути оштрафований на суму до 17 000 гривень. Важливо відзначити, що відповідальність за цей штраф лежить на власнику підприємства, однак на практиці роботодавці можуть віднімати ці кошти з зарплати водія.

Тому перед тим, як вирушити в дорогу, водіям варто уважно перевіряти наявність усіх необхідних документів, щоб уникнути штрафних санкцій та непорозумінь.

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