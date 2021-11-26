Як відновити загублене водійське посвідчення: куди звертатися та які необхідні документи

Як відновити загублене водійське посвідчення: куди звертатися та які необхідні документи

Усіляке буває в житті.

Автомобілістам розповіли, як відновити загублене водійське посвідчення.

Про це повідомляє AmperCar.

Так, у разі втрати водійського посвідчення особа має повідомити про це до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, а в разі його викрадення – звернутися до поліції.

Щоб відновити посвідчення водіям знадобляться такі документи:

паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи);

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідка на постійне проживання;

посвідка на тимчасове проживання;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;

довідку з поліції (у разі викрадення);

медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом (форма 083/о);

платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги;

копії довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

Зазначається, що після отримання усіх необхідних документів сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України після перевіряє факт видачі раніше посвідчення водія особі, яка заявила про його втрату, після чого оформлює та видає новий документ.

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