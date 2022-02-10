Який вигляд має виробництво автомобілів в екзотичних країнах світу

Кожна з цих країн намагається вийти на автомобільний ринок.

Всі вже давно звикли, що німецькі інженери створюють автомобілі технологічні, французи – багато працюють над дизайном та опціями, а Італія – це батьківщина спорткарів та незвичайних авто. Та мало хто замислювався, що є і інші країни, які також намагаються робити машини.

Про топ машин з країн - які ви б останніми вписали в перелік країн-автовиробників, дізнавалися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Почнемо з Кенії. Кенійську компанію Mobius Motors створили 2009-го року. І вона відразу стала популярною на місцевому ринку. Там роблять машини, адаптовані для мешканців Африки. А це значить - в Mobius немає ні клімат-контролю, ні дорогих матеріалів в салоні. Вікон у дверях - до речі - теж немає. Для компанії головне надійність та позашляхові якості. А ще ціна – Mobius 2 з салону можна придбати лише за 10 тисяч доларів.

Люди, що цікавляться автосвітом, мають знати завод компанії Valmet Automotive у Фінляндії. За останні 40 років, на його потужностях випускали такі марки, як Porsche, Opel, Mercedes-Benz та футуристичний Fisker. Та мало хто знає, що інженери компанії мали й власну розробку. Це фінський електромобіль під назвою Eva. Його показали в Женеві ще 2013-го року. Невеличке міське авто з запасом ходу у 90 кілометрів. Щоправда поки що фінський проєкт заморозили.

Як виявилося, можуть випускати власні моделі й мексиканці. Своєрідні, правда, але ж можуть. От наприклад - компанія місцевого інженера 2011-го року запустила в серію своє спортивне купе Mastretta MXT. Автомобіль має алюмінієве шасі та невеликий турбодвигун – на 2 літри. Дизайн досить сумнівний. Також багатьом власникам не подобається надійність машини. Однак мексиканський спорткар все одного дуже популярний серед мільйонерів у США. Що можемо сказати - американські багатії таки дивні люди.

У Норвегії люди доволі економні, тому вони люблять електромобілі. Норвезький Kewet Buddy дуже простий і має лише два сидіння. Ці дешеві компактні машини роблять в Осло. Оснащують їх свинцево-кислотними або літій-іонними акумуляторами. На одному заряді вони можуть проїхати 60 кілометрів. Максимальна швидкість становить - 80 кілометрів за годину.

У Гані виробництвом автомобілів займається самопроголошений апостол Квадво Сафо Кантанка, прозваний “Зіркою Африки”. Він створив компанію Kantanka Automobile Company Limited, що будує дуже дивні автомобілі.Сподіваючись на комерційний успіх - апостол побудував завод, здатний випускати 240 автомобілів на день. Дві сотні працівників ліплять машини з найдешевших матеріалів. А ще у них дуже дивний дизайн - який більше нагадує саморобки, зроблені ентузіастами в гаражах. Та зрештою - надто критикувати їх - немає сенсу. Головне, що автовиробництво в Гані таки існує.

Топ неймовірних автовиробників з екзотичних країн

Та треба зауважити, що розробки деяких країн досить цікаві і було б непогано, якби вони вийшли на світовий ринок.