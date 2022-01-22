Як власноруч перешити кермо свого автомобіля: найкращі поради

Зробити це не так вже й складно, але до цього процесу треба добре підготуватися.

Коли ви сідаєте на водійське сидіння, найперше до чого доторкаєшся – це кермо. Саме воно найчастіше зношується першим. Тож, коли на автомобілі великий пробіг, рульове колесо нагадує “швейцарський сир” з великою кількістю дірок.

ТСН.Авто підготував для вас поради, як повернути гарний вигляд керму автомобіля.

Найдешевший спосіб – це купити чохол. Декілька секунд і всі проблемні місця приховані, але естетичний вигляд значно погіршується. Далі можна звернутися до фахівців, які зможуть пофарбувати його. Більшість недоліків сховаються, але якщо вам потрібен ідеал, то лише перешивка новим матеріалом.

Якщо ви хочете трохи заощадити, то можете вибрати вініловий матеріал для перешивки керма. Виглядає він непогано, але набагато швидше зношується. Тому краще обирати натуральну шкіру. Таке кермо виглядатиме набагато красивіше і довше прослужить.

Щоб обшити кермо, крім вже обраного матеріалу, вам знадобиться наступне:

міцна армована нитка відповідного кольору;

голка для роботи зі шкірою;

два металеві наперстки;

малярський скотч та листи картону для викрійки;

маркер чи олівець;

гострий ніж, найкраще канцелярський, макетний чи будівельний;

харчова тонка плівка;

водостійкий клей.

Час починати. Перше – це потрібно зняти кермо з автомобіля, у кожної моделі це робиться по-своєму, тому краще подивіться в інтернеті, як це зробити. Також важливо робити це обережно, щоб не пошкодити будь-які шлейфи та дроти.

Далі – нам потрібно обтягнути всі деталі харчовою плівкою, а потім обклеїти їх малярським скотчем, щоб утворилася паперова поверхня. Після чого проводимо розмітку лініями майбутніх швів маркером або олівцем. Найчастіше обплетення ділять на 4 частини. Деталі потрібно пронумерувати чи підписати. Зняти частини скотчу та розправити на рівній поверхні, отримуючи трафарет майбутньої викройки та вирізати їх. Розкласти лекала на шкірі та підготувати шматки матеріалу до шиття.

Тепер настав час показати вашу майстерність шиття. Розміщує шматки шкіри на кермі так само, як ви раніше вирізали трафарет і потроху починайте зшивати їх. Поспішати не потрібно, робіть акуратний і рівний шов, адже ви постійно потім будете на нього дивитися. Ось і все, у вас є нове і гарне кермо.