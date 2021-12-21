Як власноруч повернути салону авто колишній блиск: дієві поради автомобілістам

Вологе прибирання та спеціальні засоби стануть вам у нагоді.

Салон автомобіля – це те місце де водій знаходиться більшу частину часу. Дизайнери та інженери постійно вигадують щось нове, щоб він став ще зручнішим, але в ході звичайної експлуатації не залежно від того, з якого матеріалу зроблено салон – він зношується та забруднюється. Звісно регулярна хімчистка допоможе цього уникнути, але цінник серйозно “кусається”.

Тож, ТСН.Авто підготував для вас декілька порад, як відновити салон авто власними руками.

Якщо у вашої “ластівки” шкіряний салон, тоді найчастішою проблемою стає те, що він досить швидко втрачає свій зовнішній вигляд. Коли ви просто знаходитесь в середині автомобіля на шкіряних сидіннях залишається багато різних забруднень. Навіть від того, що ви просто торкаєтесь шкірою та волоссями до сидінь. Від цього на вашому салоні створюється товстий шар бруду, який і псує зовнішній вигляд. Щоб прибрати цей бруд просто провести вологою ганчіркою буде замало. Вам треба придбати спеціальний очищувальний засіб, який з легкістю зітре всі відкладення бруду. Краще за все придбати делікатний засіб, який обережно очищає та зволожує шкіру. Втирайте її у сидіння хоча б один раз у тиждень та отримаєте м’якеньку матову шкіру на якій приємно сидіти. Те саме відноситься і до керма.

Мало хто знає, що за салоном з тканини також треба доглядати, адже текстиль дуже полюбляє поглинати у себе бруд та пил, особливо влітку, коли ви відкриваєте вікна, щоб подихати свіжим повітрям. Якщо, на пильну тканину потрапить волога, тоді на матеріалі з’являться дуже неприємні плями. Невеликі забруднення поверхні легко видалити за допомогою спеціальних неагресивних засобів, які швидко вивітрюються. Окремі місця, де вони не допомагають допоможе звичайний плямовивідник. Щоб не довелося робити хімчистку, достатньо хоча б раз на тиждень користуватись пилососом.

Пластик салону також має властивість забруднюватись і щоб підтримувати його у гарному стані не потрібно бігти у автомагазин і купляти незрозумілу поліроль. У такий спосіб ви зробите лише гірше, після хімії поверхня стає жирною і вона ще більше притягує пил та ще й має сильний запах, неначе ви придбали автомобіль у перекупника, адже саме вони і використовують такий спосіб для того, щоб легше було продати авто. Все що вам потрібно – це придбати засіб з антистатичним ефектом і наносити його на протертий вологою ганчіркою пластик. Тоді, салон автомобіля стане свіжішим та більш привабливим.

Ну і у нас залишився килим на підлозі. Тут взагалі все просто – використовуємо пилосос, а там де є застарілий бруд, краще обрати пінний очисник. Його також наносимо на місце забруднення, чекаємо кілька хвилин і прибираємо тим самим пилососом.

Тепер ви знаєте, як повернути своєму улюбленцю колишній блиск та знову з усмішкою проводити час за кермом.

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