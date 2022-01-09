Як власноруч відновити оптику свого авто: дієві поради водіям

Фари автомобіля також потребують обслуговування.

Кожен водій хоч раз стикався з тим, що вночі його фари починали світити гірше. Коли погане освітлення, можна без проблем пропустити велетенську яму, або взагалі не помітити поворот.

ТСН.Авто підготував для вас дієві поради, як зробити світло автомобіля кращим.

Найперше, що повинен зробити автовласник – це відполірувати фари. Якщо автомобіль не новий, то на передній оптиці збирається весь бруд і вона починає вкриватися нальотом, що значно погіршує світлопередачу. Після процедури полірування, фара знову стане прозорою та поче краще пропускати світло. Тільки для того, щоб ефект тримався довше, вам потрібно після полірування заклеїти фари антигравійною плівкою. Адже, коли верхній шар пластику чи скла знімається, в нього швидше потрапляє бруд і фари знову жовтіють, а плівка буде захищати покриття і ви матимете свіжу оптику набагато довше.

Далі, потрібно відрегулювати світло на спеціальному стенді. Якщо у вас навіть ідеальні фари, але вони налаштовані неправильно, тоді гарного світла добитися буде нереально. Майстри виставлять чітку лінію світла, щоб не сліпити зустрічні автомобілі та було гарно видно дорогу.

Якщо, ці маніпуляції не допомогли, йдемо далі. Можливо лампи головного світла вже потроху “вмирають” і вже не віддають достатню кількість світла. Радимо перевірити, як давно їх замінювали і за потреби встановити нові. Та найголовніше, встановлювати потрібно саме той тип лампи, який передбачений виробником. Звісно, зараз без проблем замість звичайних галогенових ламп можна встановити ксенон, або LED лампи, та краще цього не робити. Якщо фари мають лінзу, то вона розрахована під певний тип лампи і при заміні на інший, світло буде розсіяне та погане. Крім того, що ви будете сліпити всі зустрічні авто, так ще і гарного світла ви не отримаєте.

Коли дійсно галогену не вистачає, тоді потрібно звернутись до спеціалістів, вони встановлять вам лінзи під той тип лампи, який вам потрібен і ваші фари засвітять неначе нові. Також, бувають випадки, коли оригінальна лінза вже помутніла, тоді її краще замінити. Якщо фару вже розібрали, вам ще обов’язково повинні почистити відбивачі світла – це позитивно вплине на якість освітлення. При перевірці виконаної робити, перевірте, чи гарно заклеїли саму фару. Скло чи пластик повинні міцно сидіти на корпусі фари, також вони не повинні запотівати.

Після всіх цих робіт, в вашому авто повинно з’явитися правильне освітлювання і ви знову будете відчувати себе у безпеці на темних дорогах.

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