Як власноруч відновити зношені автомобільні склоочисники: найкращі поради

Ці поради допоможуть здихатись надокучливого звуку зношених двірників.

Автомобільні щітки – це та частина авто на яку часто водії звертають мало уваги, аж поки не піде дощ. Саме тоді всі згадують, що треба було їх замінити, адже вони вже просто не витирають скло, або видають дуже дратівливі звуки.

Звісно, придбати двірники в сучасному світі можна будь-де, та що робити, якщо ваше авто має специфічне кріплення і двірники можна лише замовити. ТСН.Авто підготував для вас найкращі поради, як “продовжити життя” щіткам вашого авто.

Спершу вам треба перевірити, чи проблема саме в щітках. Часто буває так, що саме важіль двірника від часу деформувався і тепер щітка не щільно прилягає до скла. Уважно подивіться на ту частину де погано витирає воду і підігніть у той бік палицю. Після цієї маніпуляції малюнок на склі повинен змінитись і таким чином вам треба налаштувати двірники.

Коли ви впевнені, що вся проблема в щітках, ви можете придбати спеціальний загострювач гумки. Це спеціальний девайс, яким вам потрібно кілька разів провести по гумовій частині двірника і він повинен зрізати дрібні тріщини на гумі відновлюючи рівну поверхню. Тепер вода повинна гарно прибиратись з вашого скла.

Також, якщо каркас двірника ще нічого і не деформований, ви просто можете замінити гуму на ньому. Замінник можна придбати в будь-якому магазині автотоварів. Ви просто знімаєте щітку, витягуєте гумку та заводите туди нову. За задумом після цієї робити, якщо ви придбали не найдешевшу гумку, ваші двірники працюватимуть як нові.

Та звісно швидше та простіше заздалегідь подбати про цю проблему та замовити новий комплект склоочисників.

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