Як власноруч замінити гальмівні колодки на власному авто: поради автомобілістам

Щоб не отримати проблем на свою голову, роботу треба виконувати уважно та не поспішати.

Є такі автомобілісти, які дуже сильно люблять своє авто, тож вони постійно в ньому копирсаються та більшість робіт роблять самі. Ось, наприклад заміна гальмівних колодок, досить буденна справа, яку без проблем зможе зробити водій, який хоч трохи розуміє, як працює автомобіль та має набір інструментів.

ТСН.Авто підготував для вас поради, як безпечно та правильно здійснити заміну колодок.

Найчастіше зношуються саме передні гальмівні колодки, адже вони приймають більшу частину гальмівного зусилля автомобіля. Тож, розглянемо саме заміну на спереду.

Перше, що треба зробити – це ослабити болти колеса та підняти автомобіль на домкрат. Потім знімаємо колесо та підкладаємо його під стійку, робимо це для своєї безпеки, щоб на всяк випадок колесо стримало автомобіль. Ось ми вже бачимо наш тормозний диск та супорт. Беремо щітку та очищаємо його від бруду, якщо потрібно можна змити водою.

Попередні роботи ми зробили, тепер можемо брати у руки трищітку та починати заміну. Найпростіший спосіб зняти супорт – це відкрутити два болти ззаду, частіше за все вони розраховані під “зірочку” і якщо попередній майстер використовував мастило, тоді відкрутите їх ви без проблем. Знявши супорт витягуєте зношені колодки та обов’язково зафіксуйте мотузками, або стяжками супорт, щоб не пошкодити гальмівні шланги.

Наступним треба розвести поршні супорта, це можна зробити спеціальним ключем, або будь-яким іншим підручним способом, найчастіше береться велика рівна викрутка і за допомогою грубої сили поршень стає на місце.

Тепер вставляємо колодки, головне не переплутайте, якою стороною вона повинна стояти, так, бувають і такі ситуації, коли люди плутають і гальмують голим металом. Якщо ви повністю розвели поршня, тоді вони стануть без проблем і супорт також без сильних зусиль налізе на диск. Все, головне не забути змастити болти, можна закручувати та встановлювати колесо. Вітаємо, ви власноруч замінили колеса.

Також, після цієї процедури перевірте рівень гальмівної рідини, її може стати більше, адже колодки стали товстіші, поршень став на початкову позицію і рідина повернулась у бачок. Щоб зняти навантаження на систему, просто звичайним шприцом відберіть надлишок рідини.

Нагадаємо, як власноруч замінити колесо в автомобілі та не вскочити в халепу: ефективні поради водіям.