Як власноруч замінити мастило на своєму авто: поради водіям

Головне не поспішати та робити все послідовно.

Заміна мастила в двигуні автомобіля доволі таки легка справа, з якою зможуть впоратись більшість автомобілістів, які хоч раз у житті тримали гайковий ключ у руках.

ТСН.Авто підготував для вас найкращі поради, як без проблем обслуговувати ваш автомобіль.

Найперше – це дізнатись яке саме мастило вам потрібно. Найпростіше – це подивитись в інструкції до автомобіля, якщо її вже немає, ви можете звернутись до офіційного дилера та запитати там. Мастило буває різним, як за в’язкістю так і за спеціальними допусками. Кожен двигун розрахований під свій тип мастила, тому це дуже важливо. Якщо ви хочете проекспериментувати з цим, то можете почитати про подібний досвід інших власників в інтернеті.

Так, мастило у нас є, тепер нам потрібен фільтр. Дізнатись який саме потрібен, вам допоможуть в магазині автозапчастин, ви називаєте продавцю VIN-номер авто, а він по каталогу підбере вам фільтр. Краще обирати саме оригінальну деталь, адже різниця в ціні буде незначна, а ризик забруднити масляну систему неякісним фільтруючим елементом дуже велика.

Також, не забувайте, що в нових автомобілях фільтр стоїть під спеціальною кришкою, яку щоб відкрутити потрібен спеціальний ключ, якщо його немає, тоді його також, можна придбати в будь-якому магазині, коштує він не багато, а річ досить корисна.

Все, тепер нам потрібен підйомник, естакада або звичайна яма. Ви заганяєте свій автомобіль та залазите під нього. Якщо знизу є залізний захист то його треба зняти. Далі на піддоні відшукуємо зливну пробку і попередньо готуємо будь-яку ємність в яку збиратимемо старе мастило. Обережно відкручуємо пробку, та прибираємо руки, адже мастило може бути гарячим та чекаємо, поки вся рідина зіллється. Коли останні крапельки витекли, закручуємо назад пробку.

Далі шукаємо фільтр, він може стояти як зверху так і знизу. Відкручуємо кришку спеціальним ключем, дістаємо старий фільтр, вимиваємо залишки бруду та старого мастила спеціальним засобом для чищення або звичайним бензином, та вставляємо нову деталь, всі гумові ущільнювачі радимо змастити новим мастилом.

Тепер найцікавіший момент – заливаємо нове мастило. Перед цим треба дізнатись скільки саме його повинно влізти у двигун. Знаючи приблизний об’єм заливаємо мастила десь на пів літра менше та перевіряємо рівень мастила у системі. Якщо його мало, тоді потроху підливаємо, поки рівень не досягне середини, але деякі водії люблять, щоб рівень був максимальний - це питання залишається на ваш розсуд. Головне не перелити мастила, адже тоді в двигуні буде підвищений тиск і рідина може витиснути гумові ущільнювачі у блоку двигуна.

Все, ви молодець, та власними руками замінили мастило в двигуні свого “залізного коня”, тепер ви впевнені, що робота проведена якісно і у ваш двигун потрапило саме те мастило, яке ви і хотіли.

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