Як захистити авто від угону: найкращі поради автомобілістам

Убезпечити свій автомобіль від угону та від пошкоджень різного характеру вирішують вже на стадії вибору моделі. В одному випадку на установці систем безпеки, з урахуванням попередньо встановленого спеціального обладнання, наполягає страхова компанія. Особливо це стосується власників кредитного автотранспорту. В іншому – автолюбов до чотирьох- та двоколісного друга, про розлучення з яким неможливо навіть і подумати.
Для того, щоб захистити свій автомобіль, власнику потрібно трохи постаратися і оснастити його деяким обладнанням, яке зможе убезпечити ваш автомобіль.
ТСН.Авто пропонує вам розглянути їх по порядку:
Автомобільна сигналізація
Цей тип обладнання увібрав у себе найкращі риси класичних систем сигналізації. Вони спрацьовують у момент спроби зловмисника отримати доступ до органів керування машини та/або простої крадіжки речей із його салону. Механізми реагування такі:
- генерація світлошумових ефектів;
- інформування власника шляхом подання спеціальних повідомлень на брелок, мобільний телефон.
Сигналізація може бути як класична (звукова, миготіння габаритами, ближнім та/або далеким світлом), так і з двостороннім зв'язком. Найбільшої популярності набула автосигналізація з двостороннім зв'язком.
Одні з найцікавіших та найефективніших пристроїв – автотрекери (автомобільний охоронно-моніторинговий пристрій). З їхньою допомогою можна дізнатися навіть розташування транспортного засобу (МС) на докладній географічній карті.
Часто разом із сигналізацією встановлюють протиугінні пристрої – всілякі блокатори капота, замки коробки передач, рульового валу тощо.
Відеореєстратор
У найкоротші терміни, вийшовши з сегмента інноваційного обладнання, автомобільні відеореєстратори зробили крок у категорію пристроїв "must have".
Обладнання відеоспостереження для авто, виробники випускають у кількох компоновках: відеокамера і реєстратор в одному корпусі, реєстратор із вбудованою і кількома камерами, що підключаються. Другий варіант зазвичай встановлюють у випадках, коли необхідно контролювати рух авто назад. Тут камера грає роль парктроніка.
Можливості автомобільних відеореєстраторів:
- висока чіткість зображення;
- висока швидкість відеозапису;
- ергономічність (легко знімається/встановлюється, запускається у роботу);
- денна/нічна зйомка;
- щодо невисока вартість тощо.
Питання, як вибрати надійний захист для авто, сьогодні вирішується легко і просто. Достатньо навіть невеликого обсягу знань про розглянуте вище обладнання, і за вибором конкретної моделі пристрою багато часу не піде.