Як захистити автомобіль від потрапляння води до салону: найкращі поради водіям

Кожному автомобілісту важливо знати, як можна уникнути затоплення автомобіля і що робити, якщо до салону таки потрапила вода.

Може статися так, що ви прийшли на парковку та побачили, що на місці вашої улюбленої красуні стоїть машина-потопельниця. Щоб звести ризик подібної проблеми до мінімуму, не полінуйтеся вжити профілактичних заходів.

ТСН.Авто пропонує вам найкращі поради, як боротися з такою проблемою.

Єдине, на що доведеться витратити час — це поїздка на фірмову СТО, майстри якої покажуть вам водостоки, за чистотою яких потрібно стежити, щоб уникнути затоплення салону машини. Зазвичай, ці канали або трубки розташовані в задній частині підкапотного простору перед лобовим склом. Стоку води через них можуть перешкоджати сухе листя, пух, засохлі комахи, суцвіття чагарників та дерев, або інше сміття. Накопичення води в "неналежному" місці може призвести до потрапляння її через систему вентиляції до салону.

В більшості автомобілів потрібно стежити за чистотою зливних отворів у нижній частині дверей, порогів, силових конструкцій кузова. Якщо в зазначених порожнинах збереться дощова вода, затоплення автомобіля може і не трапитися, але волога, що накопичилася і не видалена вчасно, призведе до корозії кузова. Як правило, більшість подібних отворів можна прочистити найпростішими підручними засобами – хоча б сірником, зубочисткою тощо.

Іноді причиною того, що ваша машина стала потопельницею, стає просто відчинене вікно або люк. Причини різні: елементарно забули закрити, балувалися діти, не спрацював доводчик охоронної системи, тощо. Тому залишаючи машину надовго, контролюйте стан усіх вікон та люків.

Якщо все ж таки трапиться, що затоплення машини сталося, і вода у великій кількості потрапила до салону, потрібно обов'язково висушити всі намоклі місця. Інакше неминучими будуть усі ознаки машини-потопельниці: цвіль, затхлий запах, примхи салонного електроустаткування, корозія підлоги. Остання обставина – особливо неприємна та дорога в усуненні. Тому для повного "осушення" доведеться демонтувати килимове покриття підлоги, тому що машину потрібно висушити. Сидіння та оббивку дверей можна підсушити, залишивши машину на сонці та відкривши за можливості більше вікон.

Якщо під час затоплення автомобіля намокли деякі частини електрообладнання: низько розташовані перемикачі, заховані під сидіннями та торпедо електронні блоки, електронна педаль газу тощо, варто звернутися до фахівців на СТО, навіть якщо жодних відмов не сталося. Вода може спровокувати в електроприладах і на їхніх клемах корозію або окислення, які дадуть себе знати тільки через деякий час. А вчасно проведена спеціалістами профілактика допоможе цього уникнути.

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