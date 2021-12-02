Як захистити кузов свого автомобіля: ефективні поради для водіїв

Щоб кузов вашого автомобіля завжди був у гарній формі, його треба підтримувати.

Тільки уявіть, ви придбали собі авто, відразу зробили дорогий детейлінг і просто не можете намилуватися своєю красунею. Тут ви вирішили проїхатися містом і прямо в ваше авто прилітає камінчик, тепер на вас чекає подорож до малярів, які з радістю візьмуть за свою роботу кілька тисяч гривень.

Тож, щоб не потрапити у таку неприємну ситуацію, ТСН.Авто зробив добірку, як захистити покриття автомобіля та не витратити на це всі гроші.

Найдешевший варіант захистити свого “залізного коня” – це при мийці чи поліровці наносити твердий віск. Коштує ця процедура не сильно багато, але автомобіль матиме хоч якийсь захист. При нанесенні на фарбі з’являється тоненька плівка з антистатичним і гідрофобним ефектом. Тож водичка при дощі буде збиратися великими краплями та злітати з кузова. Та ця процедура не зможе вберегти фарбу від подряпин.

Більш надійний спосіб, який не витягне з вас багато грошей – рідке скло. Ця хімія також створює спеціальний захисний шар на кузові, який відштовхує воду та створює дуже цікавий блиск. Після нанесення здається, що на ваше авто дійсно одягли скляний панцир. Наноситься воно просто, треба розтерти рідину по всьому автомобілю, та намагатися три дні уникати води, щоб скло встигло затвердіти. Тепер ваша “ластівка” блищить та захищена від легких подряпин.

Ну і вершина хімічної промисловості з захисту кузова – це керамічне покриття. Коштує багато, але свої гроші відпрацьовує. Технологія пропонує нанесення на кузов зерен оксиду титану, діоксиду кремнію та інших неорганічних сполук, що є основою кераміки. Саме цей доволі таки серйозний шар кераміки і захищає кузов від подряпин, а колір фарби від вигоряння. Також вона надає дуже гарний блиск та гідрофобний ефект.

Більш радикальний захистом буде – вінілова плівка. Дуже часто її використовують, як альтернативу фарбування кузова, адже обклеїти авто коштує значно дешевше. Та в цьому випадку, вона може послугувати, як непоганий захист від подряпин та навіть деяких ударів. Плівка доволі товста, тож може прийняти на себе механічні пошкодження.

Та якщо ви не хочете, щоб зовнішній вигляд вашого авто змінювався, тоді для вас існує прозора поліуретанова плівка. Це найдорожчий вид захисту автомобіля, але він найнадійніший і не псує автомобіль. Та треба пам’ятати, що на плівці економити непотрібно. Якщо використовувати дешеву плівку, то при її демонтажу вона може знятися разом з лаком і сенсу в такому захисті немає. І для тих, хто не жалкує грошей на авто існує “комбо” - поліуретанова плівка покрита керамікою. Такий тандем точно допоможе вам максимально зберегти кузов машини.

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