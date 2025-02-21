Як захистити лобове скло та двірники авто від обледеніння: простий лайфгак

Щоб запобігти обледенінню, достатньо використати старі шкарпетки та рушник або килимок.
У холодну пору року лобове скло автомобіля швидко покривається льодом, а двірники примерзають. Уникнути цього допоможе простий спосіб, для якого не потрібні спеціальні засоби – лише речі, які є майже в кожному домі.
Про це повідомило видання The Sun.
Щоб запобігти обледенінню, достатньо використати старі шкарпетки та рушник або килимок. Шкарпетки слід натягнути на щітки двірників, а рушник або килимок покласти на лобове скло. Такий захист вбиратиме вологу та не дасть льоду вкривати важливі деталі авто. Вранці тканину просто зняти – і можна вирушати в дорогу без зайвих затримок.
Якщо ж скло та двірники все-таки замерзли, варто скористатися лимонним соком або спиртовим розчином – вони допоможуть швидко позбутися льоду без потреби шкребти скло, ризикуючи його подряпати.
Нагадаємо, українців попередили про небезпеку на СТО.
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