Як запобігти утворенню шишок на шинах: поради для автовласників

Утворення шишок може бути наслідком перевантаження або їзди поганими дорогами.

Автовласники повинні регулярно перевіряти шини на наявність шишок, які свідчать про пошкодження і можуть бути небезпечними під час руху.

Про це пише "Автопілот".

Шишки утворюються через пошкодження каркасу шини, що складається з кількох шарів корду та гуми. За умови пошкодження каркаса повітря під тиском утворює здуття на ослабленій ділянці.

Утворення шишок на шинах найчастіше відбувається після сильних ударів об ями або бордюри, перевантаження автомобіля або їзди бездоріжжям. Також зношені шини мають більшу схильність до їхньої появи.

Автомобіль з шишками на шинах не можна експлуатувати, оскільки пошкоджена шина може луснути в будь-який момент, що спричинить втрату керування та ДТП. Якщо ви помітили шишку на шині, її потрібно замінити якомога швидше.

Окрім того, від стану шин залежить ваша безпека на дорозі, тому важливо регулярно перевіряти їх та вчасно усувати будь-які дефекти, щоб уникнути небезпечних ситуацій.

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