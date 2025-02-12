Як запустити двигун авто під час морозу: поради для водіїв

Як правильно заводити автомобіль під час морозів, щоб уникнути проблем з акумулятором, двигуном та електронікою.

Під час посилення морозів у лютому водії можуть стикнутися із труднощами запуску двигуна атомобіля, особливо зранку, коли він довго перебував на вулиці.

Найслабший агрегат в автомобілі – акумуляторна батарея

Взимку акумуляторна батарея автівки страждає найбільше. Тому передусім, як заводити автомобіль під час мінусової температури, спочатку потрібно розігріти. Часто через низьку температуру заряду акумулятора не вистачає, щоб завести двигун.

Як зарядити акумулятор під час морозу

Якщо ви давно не використовували акумулятор і він розряджався у вас раніше, варто на ніч віднести його в тепло, знявши з автомобіля.

Акумулятор буде краще заряджатися взимку, якщо увечері добре прогріти автівку. Наприклад, здійснити 30-хвидлинну подорож на авто, не вимикаючи двигун і не вмикаючи потужні електроприлади на кшталт обігрівання сидінь.

Якщо двигун авто в мороз все ж не заводиться, слід перевірити свічки запалювання. Можливо, там зібрався нагар.

Взимку автомобілю заважає завестися загусле масло. Особливо, якщо ви давно його не змінювали.

Як завести автівку в мороз: алгоритм дій

Вимкніть всі електроприлади в машині перш ніж завлдити двигун. Це потрібно, щоб зменшити навантаження на акумуляторну батарею.

Зачекайте кілька секунд, коли увімкнули опалення.

Якщо двигун не завівся з напівоберта, не крутіть стартер довше 10 секунд, адже він може вийти з ладу. Зробити 3-4 спроби й дайте йому перепочити хвилину, а потім продовжувати.

У машин з механічною коробкою передач стартер краще крутити після того, як витиснете зчеплення, а коли двигун заведеться, не відпускати ще 2-3 секунди педаль – це збільшить термін дії трансмісії та полегшить пуск силової установки.

Якщо потрібно розігріти двигун взимку, у сильний мороз, краще зачекати хвилину, поки стрілка тахометра не опуститься до звичних обертань холостого ходу – і рушати з місця після цього.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що водіям загрожує штраф у 1700 грн за відсутність одного елемента.

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