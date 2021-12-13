Як зменшити витрату пального в автомобілі: експерт дав дієві рекомендації

На це може впливати декілька факторів.

Як відомо, під час руху у місті витрата пального збільшується на кілька літрів через постійні зупинки та розгони. Тому, агресивний стиль водія може збільшити витрати до 15%, а використання неправильної моторної олії ще на 10%.

Експерт Ігор Шкільний надав водіям дієві поради щодо того, як зменшити витрату пального в машині.

Так, за його словами, розхід залежить від багатьох факторів, серед яких двигун та його потужність, ходова, комплектація авто та інше.

Як зменшити витрати :

спортивний стиль водіння. Найпростіше, що ви можете зробити – це припинити вважати себе Шумахером та їздити без ривків, різких розгонів та гальмування;

використовувати якісне пальне. У жодному разі не знижуйте октанове число. Так як паливна суміш вийде досить "злиднім", і щоб забезпечити номінальну потужність двигуна, бортовий комп'ютер збільшить витрату на 15-20%;

вчасно змінювати свічки та фільтри. Оптимально змінювати повітряний фільтр, коли встигли накатати 10-15 тисяч кілометрів, а паливний, коли "набігали" понад 20 тисяч кілометрів.

"Зі свічками ситуація не така однозначна, тому краще щомісяця моніторити їхній стан, адже чим чіткіше подається іскра, тим менше палива потрібно для роботи двигуна", - наголосив фахівець.

стан електрики та давачів. Зношений акумулятор гірше утримує заряд і довше заряджається. Коли електроніка бачить низький заряд акумулятора, вона намагається подати більше пального двигуна, щоб швидше крутити генератор;

низький тиск у шинах призводить до збільшення опору, що своєю чергою – до збільшення витрати. Також негативно впливають неправильний розмін шин та розвал сходження.

Також на витрату можуть впливати і такі дрібниці як: відкритий люк, вікна, додаткове обладнання, кондиціонер і навіть потужна аудіосистема, яка перевантажує генератор, а він, у свою чергу, "викликає апетит" у двигуна.

Тому робіть діагностику давачів електросистеми та двигуна хоча б раз на кілька місяців, радить експерт, щоб забезпечити їхню оптимальну роботу.

"Навіть найменші неточності показників можуть змусити авто "є" більше на 15-25%", - резюмував Шкільний.

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