Як зміниться життя водіїв в 2022: техогляд, штрафи, купівля авто

Як зміниться життя водіїв в 2022: техогляд, штрафи, купівля авто

Штрафи стануть більшими, введення техогляду, та нові податки, чим ще здивує 2022 рік.

Кожного року можновладці намагаються покращити законодавчу базу нашої країни, але ці нововведення подобаються далеко не всім. Люди обурюються, а нові правила однаково з’являються.

ТСН.Авто з'ясував, на що чекати водіям наступного року.

Одна з найболісніших тем українців – техогляд. Обов'язковий техогляд для легкових автомобілів в Україні скасували в липні 2011 року. Але, згідно з директивами ЄС, цю норму в нашій країні зобов'язані повернути. Та для деяких автолюбителів – це катастрофа. Адже, щоб пройти перевірку, автомобіль повинен відповідати екологічним нормам, тож автомобілі, яким понад 15 років зробити це не зможуть, а таких машин на наших дорогах дуже багато. Також техогляд не пройде автомобіль, який був у серйозній ДТП, а це “привіт” більшості авто зі США. Тож як ця система працюватиме – невідомо.

Тепер перейдемо до штрафів. Їх також змінили. Якщо водій перебуває за кермом без відповідних дозволів - йому загрожує адміністративне покарання у сумі 425 грн. Якщо особа взагалі не має прав-покарання, складе 3400 грн. Повторне порушення зазначеного пункту правил тягне за собою адміністративне покарання у сумі 20400 грн. Також у 2022 році збільшиться відповідальність за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння. Таким чином, водій який керував, машиною в п'яному вигляді заплатить 17000 грн, а для кращого ефекту, його позбавлять прав на 12 місяців. У разі повторного правопорушення водієві доведеться поповнити казну держави на 34000 грн і забути про документи на 3 роки. Та для тих, хто “в танку”, втретє штраф сягне 51000 грн і позбавлення водійського посвідчення на 10 років.

Також на українських водіїв чекає оновлений податок на розкіш. Тепер під його дію підпадатимуть автомобілі ціною від 45 тисяч доларів (приблизно 1,215 млн грн). Якщо говорити про суму оподаткування, то з одного такого авто необхідно буде внести в бюджет 25000 грн. У разі, коли автовласник протермінував з оплатою в період 60-90 днів, то до штрафу буде додана додаткова сума в обсязі 10%. Тож тепер перед тим, як придбати дороге авто добряче, подумайте.

Від наступного року Україна повинна перейти на Європейську систему підготовки нових водіїв. Це означає, що теоретичної частини навчання буде менше, а практичні заняття залишаються без змін. Так, для найпопулярнішою категорії В (легкові автомобілі) час теоретичної підготовки зменшили зі 100 до 63 годин. Також тепер водії вивчатимуть більш сучасні дорожні ситуації та проблеми пов’язані, з експлуатацією електромобілів.

Всіма улюблені камери фотовідеофіксації також оновляться. Вони почнуть надсилати штрафи за їзду зустрічною і проїзд на червоне світло. За планами комунальники повинні встановити ще 210 комплексів фіксації.

Тож тепер вступаючи, у 2022 рік, ви як обізнаний автомобіліст будете готові до нових правил.

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