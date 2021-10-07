Як змінювалася вартість акумуляторної батареї для електрокарів за останні 13 років: графік

Як змінювалася вартість акумуляторної батареї для електрокарів за останні 13 років: графік

За два останні роки ціна на неї впала на 25 відсотків.

Літій-іонні акумулятори для електромобілів дешевшають ще з тих пір, як їх винайшли, хоча звичайно з різними темпами.

За оцінками управління з питань транспортних технологій Міністерства енергетики США, вартість акумуляторів зменшилася на 87% у період з 2008 по 2021 рік. Про це повідомляє сайт InsideEVs.

За попередніми даними, у 2021 році вартість батареї становить 157 доларів США за кВт-год корисної ємності акумулятора. У 2008 році вона була оцінена у 1237 доларів США.

Department of Energy

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Зазначається, що ці цифри не є точними, оскільки ніхто не має реальних середніх показників вартості акумуляторних батарей для всієї галузі – це лише приблизні оцінки.

У графіку Міністерства енергетики видно, що лінія вартості у 200 доларів була пройдена у 2019 році. Це означає, що протягом 2 років ціна впала майже на 25%.

На зниження ціни на батерії вплинув паралельний прогрес у хімії, рівня виробництва, рівня конструкції модуля/упаковки та просто більш високого масштабу виробництва.

Раніше повідомлялося, що експерт вважає, що батареї в електромобілях займатимуться все частіше.

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