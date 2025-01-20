Як знизити витрату палива взимку: оприлюднено три важливих правила для водіїв

Дотримуючись нескладних правил, ви зможете значно зменшити витрати на паливо взимку і зберегти свій бюджет.

Зима ставить перед водіями нові виклики, одним з яких є збільшення витрати пального. Холодний двигун, опалення, зимова гума, сніг на дорогах – все це сприяє підвищеному споживанню палива.

Але навіть взимку можна заощаджувати, дотримуючись кількох простих правил, пише видання "Автопілот".

Три важливих правила для водіїв

По-перше , не варто довго прогрівати двигун. Достатньо 1-2 хвилин, щоб він досяг робочої температури. Тривалий прогрів на холостому ходу лише даремно спалює паливо.

, не варто довго прогрівати двигун. Достатньо 1-2 хвилин, щоб він досяг робочої температури. Тривалий прогрів на холостому ходу лише даремно спалює паливо. По-друге , зменшіть навантаження на автомобіль. Приберіть з багажника непотрібні речі, а краще взагалі зняти багажник з даху. Не забувайте очищати автомобіль від снігу перед поїздкою, це не тільки зменшить витрату палива, але й підвищить безпеку.

, зменшіть навантаження на автомобіль. Приберіть з багажника непотрібні речі, а краще взагалі зняти багажник з даху. Не забувайте очищати автомобіль від снігу перед поїздкою, це не тільки зменшить витрату палива, але й підвищить безпеку. По-третє, використовуйте зимову моторну олію з низькою вязкістю, наприклад, 0W30. Вона забезпечить кращу плинність при низьких температурах і зменшить навантаження на двигун, що також сприятиме економії палива.

Дотримуючись цих нескладних правил, ви зможете значно зменшити витрати на паливо взимку і зберегти свій бюджет.

Нагадаємо, Кабмін вніс зміни до правил дорожнього руху, тепер можна не викликати поліцію після ДТП, якщо участь брали лише два транспортні засоби та аварія не потягнула за собою важких наслідків.

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