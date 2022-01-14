Для того щоб зняти тонувальну плівку зі скла, вам знадобиться декілька складових.

Деяким водіям часом набридає тонування скла в їхньому автомобілі.

Для того щоб це зробити, витративши мінімальну кількість грошей і коштів, ТСН.Авто дає ефективні способи того, як зняти тонування зі скла автомобіля в домашніх умовах.

Крок перший

Опустіть скло приблизно на третину його висоти. Знайдіть край плівки, акуратно підтягніть його ножем. Найкраще починати з кута або з місця, де край скла має вигин. Створіть між плівкою і склом проміжок, достатній, щоб можна було вхопити плівку пальцями.

Порада: на деяких автомобілях для видалення плівки доведеться зняти бічні ущільнювачі вікон. Але спочатку подивіться уважно, як вони кріпляться, щоб потім без проблем поставити їх на місце.

Крок другий

Міцно вхопитеся за край плівки і повільно, дуже повільно і плавно тягніть його вниз і трохи на себе. Чим плавніше ви це робитимете, тим менше шансів, що плівка порветься і доведеться починати все спочатку. Крім того, якщо ви відокремлюєте плівку повільно, то на склі залишиться менше клею.

Порада: якщо плівка відокремлюється погано, можна трохи нагріти скло зі зворотного боку будівельним феном. Але будьте обережні: не підносите фен близько і не грійте довго одне місце, бо скло тріснує.

Крок третій

Якщо ж плівка обірвалася (а шанси, що це станеться, досить великі), повторіть перший крок. Але краще не поспішати, і постаратися відокремити плівку за один раз, інакше часу на зняття тонування піде в кілька разів більше.

Крок четвертий

Закінчивши знімати плівку зі скла, видаліть залишки клею. Для цього капніть на край серветки "Уайт-спіритом", намочіть скло і залиште його в такому вигляді хоча б на хвилину. Після чого видаліть розмоклий клей сухою тканиною. Залишки "Уайт-спіриту" — маслянисті розлучення — зі скла легко забираються за допомогою будь-якого засобу для миття вікон та чистої серветки.

Порада: видаляти залишки клею з сильно брудного скла краще частинами. Відтерли шматок – переходьте до сусіднього. Якщо "Уайт-спірит" не допомагає — беріть леза для бритви і акуратно зчищайте його, протираючи скло вологою ганчіркою.

Зняття тонування з лобового скла

Якщо на вашій машині затоновано ще й лобове скло, то готуйтеся витратити ще стільки ж часу, як на обидва передні бічні. Принцип той самий — підчепити плівку і намагатися дуже акуратно її тягнути вниз і трохи на себе. Проблема лише у тому, що у салоні зазвичай тісно, а лобове скло – велике.