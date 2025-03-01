Як зрозуміти, куди можна їхати: в поліції пояснили комбінацію дорожніх знаків

Коли на перехресті встановлено кілька дорожніх знаків, необхідно дотримуватись вимог кожного з них.

У багатьох ситуаціях одним дорожнім знаком неможливо врегулювати рух на певній ділянці дороги. Тому часто можна побачити, що дорожні знаки встановлюють групами, і водії повинні виконувати вимоги усіх встановлених разом знаків.

Одну з таких ситуацій пояснили у Патрульній поліції Києва, щоб допомогти водіям зорієнтуватись, куди ж можна їхати, якщо перед перехрестям висить два заборонних знаки.

На фото зображені два знаки, які забороняють рух, але один з них стосується тільки розвороту, а інший – забороняє рух усіх механічних транспортних засобів. Але попри ці заборони у водія залишаються дозволеними ще два напрямки руху.

"Дорожній знак 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено" — забороняє рух усіх механічних транспортних засобів. Дія знаку поширюється на транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВ, трактори, самохідні машини та механізми, а також тролейбуси", – пояснили в патрульній поліції.

Дорожній знак 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено" / Фото: скриншот з відео

Зазначається, що знак діє від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним. На дорогах, де немає перехресть, знак буде діяти аж до межи населеного пункту. Але у багатьох випадках під цим знаком встановлюється додаткова табличка, що уточнює, в якому саме напрямку чи в який час заборонено рух.

У ситуації, яку описує зображення, табличка 7.3.1 "Напрямок дії" забороняє рухатись праворуч.

"Дорожній знак 3.24 "Розворот заборонено" — забороняє розворот транспортних засобів. При цьому поворот ліворуч дозволяється. Знак поширюється на перехрещення проїзних частин та інші місця, перед якими встановлено цей знак", – розповіли патрульні.

Дорожній знак 3.24 "Розворот заборонено" / Фото: скриншот з відео

Вони зауважили, що дія цього знаку не поширюється на громадський транспорт, який рухається за встановленим маршрутом.

Отже, якщо водій побачить перед перехрестям таку комбінацію дорожніх знаків, як на фото, він може рухатись прямо чи повернути ліворуч, звісно, з урахуванням сигналу світлофора.

Нагадаємо, на українських дорогах зустрічаються різноманітні дорожні знаки, деякі з яких є дуже поширеними, а інші – рідкісними. До таких рідкісних знаків належить попереджувальний знак з трьома автівками, який здебільшого встановлюють тимчасово.

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