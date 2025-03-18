Як зрозуміти, що акумулятор авто скоро "сяде": неочевидні ознаки

Своєчасна заміна або обслуговування батареї допоможуть уникнути неприємностей на дорозі та забезпечити стабільну роботу електросистем вашого автомобіля.

Автомобільний акумулятор – ключовий елемент електросистеми, і його несправність може спричинити серйозні незручності. Найчастіше батарея не виходить з ладу миттєво, а поступово втрачає ємність. Щоб уникнути несподіваного розрядження в найневідповідніший момент, варто звертати увагу на ранні ознаки зношення.

Про це розповідає "Автопілот".

5 сигналів, що акумулятор потребує заміни:

1. Повільний запуск двигуна

Якщо стартер обертається повільніше, ніж зазвичай, і запуск двигуна потребує більше часу, ніж раніше – це одна з головних ознак слабкого акумулятора. Особливо помітно це стає в холодну погоду, коли батарея працює під підвищеним навантаженням.

2. Тьмяні фари та панель приладів

Зниження яскравості фар або мерехтіння підсвітки панелі приладів – ще один сигнал про проблеми з батареєю. Якщо світло стає слабшим при заглушеному двигуні, це свідчить про знижену ємність акумулятора.

3. Нестабільна робота електросистем

Якщо склопідйомники рухаються повільно, магнітола або клімат-контроль працюють з перебоями, причина може бути в недостатньому заряді акумулятора. Проблеми з електронікою часто з’являються при погіршенні контакту або слабкому струмі.

4. Корозія на клемах

Наліт білого або зеленого кольору на клемах акумулятора може свідчити про процеси окислення. Це погіршує контакт і може спричинити неповне заряджання батареї. Клеми слід очищати від корозії за допомогою спеціальної щітки або розчину соди, використовуючи захисні рукавички.

5. Перевірка без приладів

Якщо увімкнути фари, обігрів скла та пічку після запуску двигуна, а світло помітно тьмяніє – це сигнал, що акумулятор не справляється з навантаженням. В такому разі варто перевірити напругу мультиметром: нормальне значення – 12,4-12,7 В при заглушеному двигуні, якщо ж нижче 12 В – батарея потребує заміни.

Як продовжити термін служби акумулятора

Регулярно перевіряйте його стан і рівень заряду.

Очищуйте клеми від корозії.

Не залишайте авто з увімкненими електроприладами на довгий час при заглушеному двигуні.

Взимку частіше заряджайте акумулятор, особливо при коротких поїздках.

Своєчасна заміна або обслуговування батареї допоможуть уникнути неприємностей на дорозі та забезпечити стабільну роботу електросистем вашого автомобіля.