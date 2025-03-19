Як зрозуміти, що шини на вашому авто потрібно терміново міняти: відповідь експертів

Від стану шин залежить ваша безпека за кермом. Експерти назвали ключові ознаки, коли варто терміново їх замінити.

Стан шин безпосередньо впливає на безпеку водія та пасажирів, проте не всі вчасно помічають ознаки їхнього зношення. Фахівці назвали головні сигнали, що вказують на необхідність заміни покришок.

Про це повідомило видання "Автотема".

Зношений протектор. Якщо малюнок протектора стертий до критичного рівня, шина більше не забезпечує достатнє зчеплення з дорогою. Мінімальний залишок протектора повинна бути 1,6 мм для легкових авто, 2,0 мм — для вантажівок.

Тріщини на боковинах покришок. Вони можуть виникати через старіння матеріалу або неправильне зберігання та здатні призвести до розриву гуми під час руху.

Вік шин також має значення. Навіть якщо вони не виглядають зношеними, після 5-10 років експлуатації матеріал втрачає еластичність, що погіршує їхні властивості.

Вібрація на швидкості. Виникнення вібрації на швидкості 80-100 км/год свідчить про порушення балансування коліс або нерівномірний знос шин.

"Якщо виникають сумніви щодо стану покришок, краще звернутися на шиномонтаж для проведення професійної діагностики та дотримуватися рекомендацій фахівців", – йдеться у статті.

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