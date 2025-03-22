Яка фраза врятує водіїв від аферистів на дорозі: поліцейський пояснив

Краще, щоб у машині був відеореєстратор, а поблизу очевидці подій, які зможуть підтвердити вашу невинуватість.

Поліцейський назвав фразу, яка врятує водіїв від шахраїв на дорозі.

Про це пише "Автотема".

Час від часу автомобілісти стикаються з ділками, які намагаються спровокувати їх на ДТП з подальшим вимаганням "компенсації". Такі шахрайські методи – не рідкість в Україні. Однак досвідчені водії та правоохоронці вже знають, що відлякує такиих аферистів. Поліцейський зі стажем розповів, що дорожніх шахраїв зазвичай відлякує усього одна фраза.

Насамперед для таких випадків потрібно мати дієвий поліс "автоцивілки". Це важливо, оскільки йдеться про компенсацію збитків за рахунок страхової компанії, а не з вашого гаманця. Якщо відбувається інсценування ДТП, шахраї нерідко використовують авто преміальних марок, але старі, щоб "накрутити" суму компенсації. Шахраї починають на місці тиснути на "винуватця" аварії, щоб той розрахувався з ними якнайшвидше і якнайдорожче.

Також читайте Чому не варто глушити двигун одразу після поїздки: досвідчені водії пояснили

Тут, за словами поліцейського, важливо зберігати спокій і не піддаватися на провокації. Зрозуміло, потрібно одразу оцінити обстановку. Краще, щоб у машині був відеореєстратор, а поблизу очевидці подій, які зможуть підтвердити вашу невинуватість. Якщоу вас є підозра, що ви зіткнулися із шахраями, їх відлякає фраза: "Ми викликаємо поліцію і оформляємо протокол".

Само собою, аферисти мати справу з правоохоронцями не захочуть і почнуть ще сильніше тиснути на водія, вдаючись до погроз і вимагання. Але тут важливо проявляти стійкість і за необхідності самому набрати "102". Не виключено, що після цього шахраї раптово втечуть з місця події, не чекаючи поліції.

Нагадаємо, в Україні водіям заборонено дякувати "аварійкою": за це можна отримати штраф.

Читайте також: