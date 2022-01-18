Яке авто придбати замість кросовера Mitsubishi Outlander: найцікавіші варіанти на українському ринку

Кросовери дуже популярні в нашій країні, тому вони дуже швидко продаються.

Сніг потроху зникає з доріг і замість нього з’являються ями. Дивлячись на це, стає зрозуміло, що найкращим автомобілем стане кросовер. Ось наприклад, Mitsubishi Outlander. Така машина у дилера коштує 737 000 грн (приблизно 26 300 доларів). За ці гроші ви отримаєте велике авто з переднім приводом, доволі непоганим двигуном на – 2 літри та звичайним варіатором. Та що робити, якщо хочеться чогось іншого.

ТСН.Авто підготував для вас добірку найкращих аналогів Mitsubishi Outlander на нашому ринку.

Розпочнемо з цікавого представника Японії – Nissan X-Trail. Майбутній власник повинен сплатити за нього 667 800 грн (приблизно 23 800 доларів). Під капотом у нього буде розташований звичайний двигун на 2 літри, а до нього інженери додали звичайну механічну коробку передач, яка вже давно перевірена часом. Звісно, за ці гроші Nissan X-Trail не матиме систему повного приводу. Та треба зауважити, що високий кліренс вже вирішить більшість проблем пов’язаних з нашими дорогами. Також ви отримаєте приємний дизайн та інтер’єр.

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Тепер ще один бестселер на українському ринку – Toyota RAV4. За автомобіль в базовій комплектації дилер просить 693 400 грн (приблизно 24 700 доларів). За ці гроші ви отримаєте двигун на 2 літри, який працюватиме також зі звичайною механічною коробкою передач. Автомобіль буде оснащено сучасною мультимедіа та він матиме підігрів сидінь та давачі світла і дощу. Але повного приводу за цей цінник так і “не занесли”.

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Зараз давайте розглянемо автомобіль корінням з Німеччини – Volkswagen T-Cross. Це авто коштує 698 400 грн (приблизно 24 900 доларів). За цей цінник пропонують автомобіль з невеликим турбованим двигуном об’ємом 1 літр, який працює у парі з сучасною DSG коробкою на 7 ступенів. Комплектація вже непогана - вона має 6 Airbag, автоматичне освітлення з LED лампами, підігрів сидінь і давачі світла та дощу. Також, невеликі габарити автомобіля дарують водію повну свободу руху в умовах великого мегаполісу.

volkswagen.ua

Майже народний автомобіль – KIA Sportage. Таке авто коштує 714 900 грн (приблизно 25 500 доларів). Під капотом у нього розмістився двигун на – 2 літри, а йому допомагає звичайна та надійна АКПП на 6 передач. В комплектації ви знайдете: давачі дощу та світла, підігрів сидінь, задні парктроніки та камера заднього виду. Досить непоганий автомобіль за досить демократичний цінник. Тим паче, що авто отримало новий цікавий дизайн.

iXBT

І наостанок, бюджетне авто зі своїм особистим характером - Opel Mokka. Щоб придбати таке авто, вам потрібно сплатити 716 800 грн (приблизно 25 600 доларів). Тут двигун трошки слабший від попередника - 1.2 літра з турбіною, за переключення передач відповідає АКПП на 8 діапазонів, тому авто буде значно економити ваш бюджет. З комплектацією все традиційно – давач світла та дощу, підігрів сидінь та мультимедіа з навігацією.

www.infocar.ua

Автомобілі всі надійні та мають цікавий дизайн. Та відшукати їх у наявності та ще у тій комплектації, яка вам потрібна дуже не просто.

Нагадаємо, Що обрати замість популярного седана Toyota Corolla: кращі варіанти на українському ринку.