Яке пальне найкраще використовувати взимку для автомобіля: поради водіям

Що нижче октанове число, то швидше загоряється пальне, що важливо за умови холодного запуску.

Зимові умови можуть суттєво впливати на роботу двигуна автомобіля, і одним із факторів, що визначають ефективність роботи, є октанове число пального.

Про це повідомило видання zubr.in.ua.

Експерти зазначили, що правильний вибір бензину допомагає двигуну прогріватися швидше та працювати стабільніше. Що нижче октанове число, то швидше загоряється пальне, що важливо за умови холодного запуску.

Низькооктановий бензин, наприклад, А-92 замість А-95, або А-95 замість А-98, завдяки меншій кількості спиртів та ефірів легше запалюється і дає двигуну можливість швидше прогріватися, що критично в морози. Проте експерти попереджають, що використовувати бензин з октановим числом, нижчим за рекомендоване виробником, не можна. Якщо в інструкції зазначено тільки А-95, це паливо і має бути залите в бак.

Водночас якщо виробник дозволяє вибір між А-92 та А-95, взимку можна спокійно використовувати А-92, що дозволить швидше прогрівати двигун без шкоди для його роботи.

Нагадаємо, раніше експерт назвав 7 фатальних помилок під час перевірки рівня оливи.

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